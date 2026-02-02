Từ nghị quyết đến hành động
Hiện thực hóa chủ trương của Đảng mang lại hạnh phúc cho nhân dân
Xã miền núi Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) được sáp nhập từ 2 xã Trà Giác và Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), có diện tích tự nhiên 183,08 km2, quy mô dân số hơn 6.290 người. Nơi đây từng là vùng căn cứ địa của Cơ quan Khu ủy khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan ban ngành khu 5 trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giai đoạn 1960 - 1973. Xã hiện có trên 85% dân số là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn: hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là giao thông liên thôn còn hạn chế; một số khu vực chưa có internet, điện lưới và sóng di động phủ không ổn định...
Theo ông Hồ Văn Thành, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sông Tranh (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng), hiện nay Chi bộ có 24 đảng viên. Qua theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các đảng viên và người dân thôn Sông Tranh rất vui mừng vì các nghị quyết Đại hội đã định hướng rõ ràng về phát triển kinh tế đối với miền núi. Hiện nay, Chi bộ đã có một số mô hình kinh tế thành công như nuôi heo rừng, nuôi cá lồng bè... Thời gian tới, Chi bộ sẽ tập trung quán triệt, triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống để phát triển kinh tế cho bà con thôn Sông Tranh, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, bền vững...
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) cho biết: Sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân xã Trà Tân đều rất vui mừng. Đặc biệt khi Đại hội đã bàn luận và Nghị quyết đã đưa ra nhiều vấn đề quan trọng, có tính quyết định trong sự phát triển của khu vực miền núi trong nhiệm kỳ tới. Đảng ủy xã Trà Tân đã lên kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dự kiến tổ chức ngày 2/2/2026 sắp tới. Mục đích là để toàn bộ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nắm được tinh thần của Nghị quyết, khẩn trương làm ngay và cụ thể hóa chương trình hành động và Nghị quyết của Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống.
“Thời gian tới, xã Trà Tân sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng về giao thông, công nghệ thông tin để phát triển kinh tế; quy hoạch các vùng sản xuất, tập trung các mô hình sản xuất điểm; phát triển du lịch kết hợp bảo tồn khu di tích Khu ủy khu 5 trên địa bàn... Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hành động của Đảng ủy cho phù hợp với tình hình thực tế của xã miền núi, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của Đại hội Đảng bộ xã, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và nhân dân xã Trà Tân có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai chia sẻ.
* Phát huy các giá trị văn hóa, du lịch
Xã Thạnh Bình (trước đây là các xã Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Lộc, Tiên Lập thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) có diện tích tự nhiên 101 km2, dân số hơn 24.700 người, 38 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ. Xã có 2 di tích cấp quốc gia là: Khu lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và Làng cổ Lộc Yên, cùng với 6 di tích, danh thắng cấp tỉnh. Đây là điều kiện, lợi thế rất quan trọng để Thạnh Bình khai thác tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, tạo thêm những sản phẩm mới dựa trên những nguồn lực tài nguyên tự nhiên của địa phương.
Theo ông Dương Đức Lin, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng), chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, xã sẽ định hướng và triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, xã tăng cường các thế mạnh của mình về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, hỗ trợ người dân phát triển vườn cây dược liệu phù hợp thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời, xã đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, gắn với lợi thế các di tích cấp quốc gia Nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng, danh thắng Lò Thung, Hang Dơi, Làng cổ Lộc Yên... Ngoài ra, xã cũng tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP, thúc đẩy các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, gắn với thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Tại phường An Hải, phường trọng điểm về du lịch - dịch vụ của thành phố Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng thế giới, các điểm check-in cầu Rồng, cầu Sông Hàn, chợ đêm Sơn Trà... Bà Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường An Hải cho biết: Phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chủ trương, chính sách và nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt trong các lĩnh vực đảm bảo chăm lo đời sống nhân dân, ổn định trật tự du lịch, quản lý tốt người nước ngoài lưu trú trên địa bàn phường... An Hải cũng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ phường đã đề ra, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch, kinh tế đêm, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng là nơi đáng đến và đáng sống trong cả nước.../.
Bài và ảnh: Trần Tĩnh - Quốc Dũng