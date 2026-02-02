Hiện thực hóa chủ trương của Đảng mang lại hạnh phúc cho nhân dân

Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi tư duy đổi mới và hành động quyết liệt. Tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác quán triệt, triển khai các văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIV đang được quyết liệt triển khai, nhằm sớm hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân...

Xã miền núi Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) được sáp nhập từ 2 xã Trà Giác và Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), có diện tích tự nhiên 183,08 km2, quy mô dân số hơn 6.290 người. Nơi đây từng là vùng căn cứ địa của Cơ quan Khu ủy khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan ban ngành khu 5 trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giai đoạn 1960 - 1973. Xã hiện có trên 85% dân số là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn: hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là giao thông liên thôn còn hạn chế; một số khu vực chưa có internet, điện lưới và sóng di động phủ không ổn định...

Theo ông Hồ Văn Thành, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sông Tranh (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng), hiện nay Chi bộ có 24 đảng viên. Qua theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các đảng viên và người dân thôn Sông Tranh rất vui mừng vì các nghị quyết Đại hội đã định hướng rõ ràng về phát triển kinh tế đối với miền núi. Hiện nay, Chi bộ đã có một số mô hình kinh tế thành công như nuôi heo rừng, nuôi cá lồng bè... Thời gian tới, Chi bộ sẽ tập trung quán triệt, triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống để phát triển kinh tế cho bà con thôn Sông Tranh, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, bền vững...

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) cho biết: Sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân xã Trà Tân đều rất vui mừng. Đặc biệt khi Đại hội đã bàn luận và Nghị quyết đã đưa ra nhiều vấn đề quan trọng, có tính quyết định trong sự phát triển của khu vực miền núi trong nhiệm kỳ tới. Đảng ủy xã Trà Tân đã lên kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dự kiến tổ chức ngày 2/2/2026 sắp tới. Mục đích là để toàn bộ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nắm được tinh thần của Nghị quyết, khẩn trương làm ngay và cụ thể hóa chương trình hành động và Nghị quyết của Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống.

“Thời gian tới, xã Trà Tân sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng về giao thông, công nghệ thông tin để phát triển kinh tế; quy hoạch các vùng sản xuất, tập trung các mô hình sản xuất điểm; phát triển du lịch kết hợp bảo tồn khu di tích Khu ủy khu 5 trên địa bàn... Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hành động của Đảng ủy cho phù hợp với tình hình thực tế của xã miền núi, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của Đại hội Đảng bộ xã, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và nhân dân xã Trà Tân có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai chia sẻ.