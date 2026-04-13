Cách làm bánh trôi, bánh chay đơn giản, đẹp mắt cho ngày Tết Hàn thực

Món bánh trôi và bánh chay được người Việt kính cẩn dâng lên bàn thờ gia tiên trong tết hàn thực.

Hằng năm, cứ vào dịp Tết Hàn thực (ngày 3/3 âm lịch), nhiều gia đình người Việt lại vào bếp làm bánh trôi, bánh chay để bày tỏ lòng thành và tưởng nhớ công đức tổ tiên, nguồn cội.

Đây là ngày lễ truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa của người Việt Nam, là dịp để con cháu hướng về cội nguồn thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh nền văn minh lúa nước lâu đời của dân tộc.

Bánh trôi, bánh chay được làm từ bột gạo, một nguyên liệu có giá trị quan trọng trong nền văn minh lúa nước. Hình ảnh những chiếc bánh trôi nước được vo tròn xếp cạnh nhau giống như câu chuyện “mẹ Âu Cơ và bọc trăm trứng”.

Bên cạnh vẻ ngoài tròn đẹp thì món bánh này cũng có hương vị cực hấp dẫn. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được độ dẻo mềm của lớp vỏ hòa cùng vị bùi bùi của phần nhân. Nước đường ngọt ngọt giúp cân bằng vị ngon cho món ăn.

Hướng dẫn cách làm bánh trôi, bánh chay cho mâm cúng Tết Hàn thực 2026

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bánh trôi

300g bột nếp ngon

150ml nước ấm

100g đường phèn hoặc đường thốt nốt cắt hạt lựu

50g vừng rang vàng

1 chút dầu ăn để chống dính

Bánh trôi còn được biến tấu làm thành nhiều màu bởi các nguyên liệu tạo mầu tự nhiên như màu đỏ của gấc, màu tím của khoai môn..

Bánh chay

300g bột nếp

100g đậu xanh đã sát bỏ vỏ

80g đường trắng

500ml nước

1 thìa bột sắn dây hoặc bột năng

1 chút muối

Vừng rang, dừa nạo (tùy chọn)

Nước hoa bưởi hoặc vani để tạo mùi thơm

Bánh chay được cho vào bát và chan thêm một chút chè đường quấy với bột đao hay bột sắn dây ướp hoa bưởi.

Cách làm bánh trôi

Nhào bột

Cho bột nếp vào bát lớn, thêm từ từ nước ấm vào, trộn đều đến khi bột dẻo mịn, không dính tay.

Đậy kín và để bột nghỉ khoảng 30 phút cho bột nở đều.

Viên bánh

Viên đường phên được bao bởi lớp bột trắng mịn để làm nên bánh trôi.

Chia bột thành từng viên nhỏ, khoảng 10g/viên.

Ấn dẹt viên bột, cho một viên đường vào giữa rồi vo tròn lại.

Để bánh không bị dính, bạn có thể thoa một chút dầu ăn lên tay.

Luộc bánh

Bánh sau khi được nặn đêm thả vào nước đến khi 7 phần bánh nổi và 3 phần bánh chìm là bánh chín.

Đun sôi một nồi nước lớn.

Khi nước sôi, thả bánh vào luộc đến khi bánh nổi lên, đợi khoảng 1-2 phút rồi vớt bánh ra thả ngay vào nước lạnh.

Sau khi bánh nguội, vớt ra để ráo, xếp lên đĩa, rắc vừng rang lên trên.

Cách làm bánh chay

Món bánh trôi được đựng trong đĩa và bánh chay được đựng trong bát.

Sơ chế đậu xanh

Ngâm đậu xanh trong nước 2-3 tiếng cho mềm.

Hấp hoặc nấu đậu xanh cho chín, sau đó nghiền nhuyễn, trộn với đường và một chút muối.

Nhào bột và viên bánh

Cách nhào bột giống như bánh trôi.

Chia bột thành từng viên lớn hơn bánh trôi (khoảng 15-20g), ấn dẹt rồi đặt nhân đậu xanh vào giữa, vo tròn lại.

Luộc bánh

Đun nước sôi, thả bánh vào luộc.

Khi bánh nổi lên, đun thêm 2 phút rồi vớt ra, thả vào tô nước lạnh.

Nấu nước chè đường

Hòa tan bột sắn dây với nước lạnh.

Đun sôi 500ml nước, thêm đường, sau đó từ từ đổ bột sắn dây vào khuấy đều.

Thêm nước hoa bưởi để tạo hương thơm nhẹ nhàng.

Hoàn thiện

Cho bánh chay ra bát, chan nước chè, rắc vừng rang và dừa nạo lên trên.

Bánh chay nên ăn khi còn ấm để cảm nhận được vị bùi của đậu xanh và độ mềm dẻo của bánh.

Bí quyết để bánh trôi, bánh chay ngon và đẹp mắt

Chọn bột nếp ngon: Bột phải mịn, không lẫn tạp chất, giúp bánh dẻo thơm.

Nhào bột đúng cách: Không nên cho quá nhiều nước một lúc, tránh bột bị nhão.

Viên bánh vừa phải: Không nên làm bánh quá to vì sẽ lâu chín và không đẹp mắt.

Luộc bánh đúng thời gian: Khi bánh nổi lên, chờ khoảng 1-2 phút rồi vớt ngay để tránh bị nhão.

Dùng nước lạnh sau khi luộc: Giúp bánh không bị dính và giữ được độ dai nhẹ./.