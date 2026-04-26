Xác lập thương hiệu bánh mì Việt bền vững trên bản đồ toàn cầu

Ngày 25/4, tại tọa đàm “Bánh mì Việt Nam: Từ giá trị di sản ẩm thực đến định vị thương hiệu toàn cầu” do Hiệp hội Du lịch và Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các chuyên gia đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược để di sản bánh mì Việt Nam xác lập vị thế thương hiệu bền vững, chuyên nghiệp trên bản đồ toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, với vị thế vốn có và nhu cầu thực tế, bánh mì Việt Nam nhất thiết cần tiến tới xác lập thật rõ một lộ trình khoa học và thực tiễn để nâng tầm trên thị trường ẩm thực trong nước cũng như quốc tế.

Đồng thời, sự chuyển dịch vị thế bánh mì Việt Nam từ một món ăn đường phố đơn thuần thành một thương hiệu di sản văn hóa ẩm thực cao cấp phát triển bền vững, đòi hỏi giải pháp chiến lược từ việc số hóa di sản, ứng dụng công nghệ 4.0 (như Blockchain, AI) trong quản lý chất lượng cho đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Có mặt trong đời sống ẩm thực Việt từ lâu, bánh mì không chỉ quen thuộc như bữa cơm gia đình, mà còn loại thức ăn đường phố phổ biến trên phạm vi cả nước. Với hành trình Việt hóa thông qua các biến tấu đã thúc đẩy sự phát triển không ngừng. Đặc biệt, từ "Bánh mì" được đưa nguyên bản vào Từ diển Oxford và liên tục được vinh danh trên thế giới. Tiến sĩ Eric Jose Olmedo, Trưởng khoa Du lịch và Khách sạn, trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bánh mì Việt Nam thể hiện mức độ linh hoạt cao trong tiêu dùng, phù hợp với nhiều đối tượng, không gian và thời điểm. Bước vào kỷ nguyên kinh tế số, tính linh hoạt này tiếp tục được mở rộng thông qua đa dạng nền tảng đặt món trực tuyến, giúp bánh mì trở thành lựa chọn phổ biến trong nhịp sống đô thị hiện đại. Nhờ đó, bánh mì đã vượt qua phạm vi một sản phẩm ẩm thực để trở thành biểu tượng văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế. Ở góc độ rộng hơn, bánh mì không chỉ phản ánh đời sống ẩm thực mà còn góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia, trở thành một công cụ "quyền lực mềm" trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, bánh mì Việt Nam đã đạt được mức độ nhận diện rộng rãi trên phạm vi quốc tế, nhưng quá trình phát triển thương hiệu hiện nay vẫn mang tính phân tán và thiếu định hướng chung. Hoạt động quảng bá chủ yếu dựa vào mạng lưới hộ kinh doanh cá thể và thương hiệu riêng lẻ, dẫn đến sự thiếu nhất quán trong thông điệp và hình ảnh thương hiệu. Thực trạng này cũng làm hạn chế khả năng hình thành một bản sắc thương hiệu quốc gia rõ ràng, ổn định và có tính bền vững. Trong khi đó, nhận thức của khách hàng về thương hiệu ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội và hệ thống đánh giá (reviews), trong khi khả năng quản trị nội dung và hình ảnh thương hiệu trên môi trường số của nhiều cơ sở kinh doanh bánh mì vẫn còn hạn chế. Mặt khác, sự phát triển của "văn hóa thị giác" (visual culture) thông qua các nền tảng như TikTok, YouTube đã làm thay đổi cách tiếp cận và tiêu dùng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, tuy nhiên đơn vị sản xuất kinh doanh bánh mì chưa khai thác hiệu quả những kênh truyền thông mới.