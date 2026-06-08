Bế mạc Giải vô địch Cầu lông trẻ quốc gia năm 2026

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng các thứ hạng ở nội dung đồng đội: Huy chương Vàng thuộc về đoàn tuyển Thành phố Hồ Chí Minh; Huy chương Bạc thuộc về đoàn tuyển tỉnh Bắc Ninh; Huy chương Đồng cùng thuộc về Đồng Nai và Lâm Đồng.

Một trận đấu hấp dẫn trong buổi thi đấu cuối cùng của giải đấu. Ảnh: Đức Phương – TTXVN

Cùng với đó, Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương ở những nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Trong đó, đoàn tuyển Thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở nhiều giải cao tại các nội dung thi đấu.

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức. Giải quy tụ 20 đoàn tuyển thuộc các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc với hơn 200 vận động viên. Một trận đấu hấp dẫn trong buổi thi đấu cuối cùng của giải đấu. Ảnh: Đức Phương – TTXVN Tại giải, các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu như: Nội dung đồng đội nam - nữ hỗn hợp, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội có thành tích thi đấu xuất sắc. Ảnh: Đức Phương – TTXVN

Theo Ban tổ chức, các đoàn tuyển đã mang đến giải đấu các vận động viên tốt nhất của mình; thể hiện quá trình tuyển chọn kỹ càng và cùng sự đầu tư bài bản. Mặc dù là giải trẻ nhưng các tay vợt đã mang đến nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, đầy kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ. Giải là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu; thông qua giải phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ cho thể thao nước nhà./.