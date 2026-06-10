Bắn súng Việt Nam giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nam tại giải Đông Nam Á 2026

Bộ ba xạ thủ Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh đã thể hiện phong độ ổn định để đạt tổng điểm 1.721, qua đó đứng đầu nội dung và mang về ngôi vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Thành tích này tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nội dung súng ngắn hơi nam Việt Nam, nơi đang sở hữu nhiều gương mặt giàu tiềm năng và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Bên cạnh tấm HCV đồng đội nam, các xạ thủ Việt Nam còn giành thêm nhiều huy chương ở các nội dung khác. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam trẻ, bộ ba Nguyễn Thành Nhân, Lê Duy Vượng và Phạm Tuấn Hưng giành Huy chương bạc. Ở nội dung cá nhân, Lại Công Minh giành Huy chương đồng 10m súng ngắn hơi nam, trong khi Nguyễn Thành Nhân giành Huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn hơi nam trẻ.

Phạm Quang Huy (giữa) và 2 đồng đội trên bục trao giải. Ảnh: Phạm Cao Sơn

Theo thống kê, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có tổng cộng 7 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ, cùng 4 kỷ lục được thiết lập tại giải đấu năm nay.

Giải vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2026 là một trong những sân chơi quan trọng để các xạ thủ khu vực cọ xát, đồng thời là bước chuẩn bị cho những mục tiêu lớn trong năm của bắn súng Việt Nam. Trước đó, các VĐV Việt Nam cũng liên tục đạt thành tích nổi bật ở những nội dung khác, trong đó có các tấm HCV của Phí Thanh Thảo và đồng đội ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Với sự tiến bộ đồng đều ở cả nội dung súng trường và súng ngắn, bắn súng Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền thể thao mạnh của khu vực Đông Nam Á.