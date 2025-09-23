50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức: Đối tác chiến lược vì tương lai

Ngày 23/9/1975, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt hơn nữa, năm 2011, lãnh đạo hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội, nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. Sau nửa thế kỷ, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội CHDC Đức J.Dieckmann đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Đức (26/7/1957). Ảnh: TTXVN

Năm 1957, chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Cộng hòa Dân chủ Đức đã đánh dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa hai đất nước. Trong ảnh: Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm CHDC Đức (25/7/1957). Ảnh: TTXVN



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản CHDC Đức trong chuyến thăm Việt Nam (2/1969). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng CHDC Đức Otto Grotewohl trong chuyến thăm Việt Nam (17/1/1959). Ảnh: TTXVN

Thiếu nhi thủ đô Berlin đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm CHDC Đức (25/7/1957). Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm CHLB Đức (tháng 6/1993), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm Nhà máy sản xuất, lắp ráp máy bay của Airbus tại thành phố Hamburg - nơi giúp Việt Nam đào tạo thợ sửa chữa, bảo hành và lái máy bay A300. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN

Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl gặp gỡ sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (11/1995). Ảnh: Minh Đạo - TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng CHLB Đức Helmut Kohl thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/1995. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp mặt Chủ tịch Hạ viện CHLB Đức Wolfgang Thierse trong chuyến thăm Việt Nam (2001). Ảnh: Đức Tám – TTXVN Thủ tướng Angela Merkel chủ trì lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức, từ ngày 6 - 9/3/2008. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Đức là một trong những nhà viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, đào tạo nghề gắn với phát triển bền vững và chính sách môi trường. Trong ảnh: Công ty TNHH Điện gió Mũi Dinh (Đức) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khánh thành nhà máy điện gió Mũi Dinh, công suất giai đoạn 1 là 37,6 MW, tổng mức đầu tư 1.472 tỷ đồng (10/4/2019). Ảnh: Công Thử - TTXVN Cuốn "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Đức được giới thiệu tại buổi lễ ra mắt sách "Nhật ký trong tù" (Gefängnistagebuch) do Tiến sỹ Erhard Scherner cùng vợ là Tiến sĩ Helga Scherner (cùng 91 tuổi) – người Đức xuất bản (2020). Ảnh: Mạnh Hùng- TTXVN Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier tới thăm trường Đại học Việt Đức tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (24/1/2024). Ảnh: TTXVN phát Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro, Brazil, chiều 18/11/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Dương Giang-TTXVN