Biến thành công Hội chợ Mùa Thu thành động lực cho Hội chợ Mùa Xuân

Từ dấu ấn của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không chỉ tổ chức thành công một sự kiện kinh tế - văn hóa tầm quốc gia mà còn khơi mở động lực mới cho phát triển thương mại, đầu tư và giao lưu quốc tế. Ông đề xuất tổ chức Hội chợ Mùa Xuân như một bước tiếp nối tự nhiên, nơi tinh thần sáng tạo, hợp tác và khát vọng vươn lên của Việt Nam tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

* Dấu ấn hội chợ mùa đầu tiên

Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, đồng thời tiếp tục phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ với chủ đề “Mùa thu hy vọng – chia sẻ yêu thương”.



Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa quy mô quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với hơn 2.500 tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, New Zealand, Liên minh châu Âu… cùng 3.000 gian hàng, hội chợ trở thành điểm hội tụ của những sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học – công nghệ, công nghiệp văn hóa, nông sản, thực phẩm, thương mại điện tử và du lịch.