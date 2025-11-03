Biến thành công Hội chợ Mùa Thu thành động lực cho Hội chợ Mùa Xuân
Từ dấu ấn của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không chỉ tổ chức thành công một sự kiện kinh tế - văn hóa tầm quốc gia mà còn khơi mở động lực mới cho phát triển thương mại, đầu tư và giao lưu quốc tế. Ông đề xuất tổ chức Hội chợ Mùa Xuân như một bước tiếp nối tự nhiên, nơi tinh thần sáng tạo, hợp tác và khát vọng vươn lên của Việt Nam tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới...
* Dấu ấn hội chợ mùa đầu tiên
Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, đồng thời tiếp tục phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ với chủ đề “Mùa thu hy vọng – chia sẻ yêu thương”.
Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa quy mô quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với hơn 2.500 tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, New Zealand, Liên minh châu Âu… cùng 3.000 gian hàng, hội chợ trở thành điểm hội tụ của những sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học – công nghệ, công nghiệp văn hóa, nông sản, thực phẩm, thương mại điện tử và du lịch.
Hội chợ xác lập sáu kỷ lục ấn tượng: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất. Trong 10 ngày, sự kiện thu hút hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày, hơn 2.000 cuộc giao thương, hơn 100 thỏa thuận hợp tác và gần 5.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng, biên bản ghi nhớ.
Song song với hoạt động trưng bày, hơn 30 hội nghị, hội thảo, diễn đàn và lễ hội chuyên đề được tổ chức, tạo không gian kết nối giữa văn hóa – công nghệ – kinh tế, mang đến trải nghiệm sống động cho khách tham quan.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban tổ chức hội chợ đã phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền núi phía Bắc chịu thiệt hại do bão lũ. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 316 tỷ đồng ủng hộ qua chương trình “Mùa Thu hy vọng - chia sẻ yêu thương".
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng tri ân đối với cộng đồng doanh nghiệp, người dân cả nước và bạn bè quốc tế đã đồng hành, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai. “Tinh thần nhân ái ấy là biểu hiện cao đẹp nhất của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, là sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam tiến xa và vững chắc hơn” - Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Thủ tướng, với chủ đề “Kết nối Con người với Sản xuất, Kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là diễn đàn xúc tiến đầu tư – thương mại mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động phát triển.
Ông khẳng định: “Hội chợ là lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật – nơi phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người”.
Thủ tướng ví mỗi gian hàng như “một mảnh ghép văn hóa Việt”, kể câu chuyện về sản phẩm, địa phương và con người – từ công nghệ cao, năng lượng xanh, sản phẩm sáng tạo đến đặc sản vùng miền. Nhiều thương hiệu Việt được quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới, góp phần nâng tầm hình ảnh hàng Việt trên thị trường toàn cầu.
* Khẳng định vị thế Việt Nam năng động, thân thiện
Theo Thủ tướng, thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 đã khẳng định thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi quy mô và tốc độ phát triển mà còn là điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Hội chợ là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo, hướng đến tương lai, đồng thời biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong việc tổ chức một “lễ hội kinh tế - văn hóa giàu bản sắc”.
Để tiếp nối thành công, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, đồng thời đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất – 2026.
Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án cụ thể, mở rộng hợp tác, phát triển bền vững và tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.
Thủ tướng cũng kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển xanh. Thủ tướng tin tưởng, những kết nối hợp tác, những ý tưởng sáng tạo và những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nguồn lực mới cho tăng trưởng và hội nhập của đất nước.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 khép lại với những con số ấn tượng, những cam kết hợp tác bền chặt và một tinh thần lan tỏa mạnh mẽ – hành trình kết nối giữa con người, sáng tạo và phát triển.
Từ thành công của mùa thu, một mùa xuân mới đang được khởi động, hứa hẹn tiếp tục thắp sáng khát vọng Việt Nam, một đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Thực hiện: Ngân Hà - Việt Cường