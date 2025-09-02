80 năm độc lập: Việt Nam khẳng định khát vọng hòa bình và thịnh vượng

Ngày 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa, mở màn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam 

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng hàng chục vạn nhân dân Thủ đô và cả nước. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế và kiều bào cũng có mặt, trong đó có lãnh đạo cấp cao từ Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Nga và Belarus, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm và hùng tráng, với nghi thức rước đuốc, chào cờ, 21 loạt đại bác và diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định giá trị bất diệt của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Hàng vạn người dân đổ về phố Hùng Vương để xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Không quân Việt Nam trình diễn trên bầu trời Hà Nội.
Khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua Lễ đài. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam
Những hình ảnh ấn tượng về các đội diễu binh. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam
Các đội diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
Nụ cười của các chiến sĩ trong buổi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
 
Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
Khối Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
Người dân đứng kín hai bên đường để xem và cổ vũ cho buổi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam
Trước buổi diễu binh, diễu hành, người dân đứng kín các con phố để đón chào đoàn xe tăng, xe thiết giáp trên đường ra điểm tập kết. 
 
Nhiều màn hình lớn được đặt các điểm để truyền hình trực tiếp cho người dân thuận tiện theo dõi buổi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam
Người dân Thủ đô giao lưu cùng các đoàn diễu hành. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, lễ diễu binh - diễu hành quy mô lớn với khoảng 30.000 người và các lực lượng quốc tế tham gia, tái hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời giới thiệu những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Sự kiện đã trở thành dấu mốc lịch sử, truyền cảm hứng để Việt Nam tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, vì mục tiêu phát triển bền vững và hạnh phúc của nhân dân./.

  • Thực hiện: Tất Sơn, Hoàng Hà, Công Đạt, Thanh Giang, Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 
