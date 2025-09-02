80 năm độc lập: Việt Nam khẳng định khát vọng hòa bình và thịnh vượng
Ngày 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng hàng chục vạn nhân dân Thủ đô và cả nước. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế và kiều bào cũng có mặt, trong đó có lãnh đạo cấp cao từ Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Nga và Belarus, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế.
Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm và hùng tráng, với nghi thức rước đuốc, chào cờ, 21 loạt đại bác và diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định giá trị bất diệt của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, lễ diễu binh - diễu hành quy mô lớn với khoảng 30.000 người và các lực lượng quốc tế tham gia, tái hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời giới thiệu những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Sự kiện đã trở thành dấu mốc lịch sử, truyền cảm hứng để Việt Nam tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, vì mục tiêu phát triển bền vững và hạnh phúc của nhân dân./.
- Thực hiện: Tất Sơn, Hoàng Hà, Công Đạt, Thanh Giang, Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
-