Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa

15/08/2025

Thời gian qua, hoạt động văn hóa đối ngoại của Việt Nam đã đạt nhiều thành tích quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh đối ngoại toàn diện của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Là một trong bốn trụ cột để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” được Bộ Chính trị ban hành ngày 24/1/2025, trong đó có đề cập đến đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, nhằm mở ra giai đoạn phát triển mới cho Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn diện.

Trong xu thế phát triển hiện nay, phát huy những lợi thế về sức mạnh mềm của văn hóa đang là chiến lược quan trọng của nhiều quốc gia để phát triển bền vững và nâng cao vị trí, vai trò của quốc gia trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định Nghị quyết 59 đã nắm bắt được dòng chảy của sức mạnh thời đại và "nâng tầm" hội nhập quốc tế với những quan điểm mang tính cách mạng, tính đột phá, tính dân tộc, tính khoa học, tính thời đại cao, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao bằng khen

cho các tập thể và cá nhân kiều bào. Ảnh: TTXVN

Ngành Ngoại giao đã phát huy vai trò tiên phong, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và “đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước những năm qua, góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế đất nước” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về tổng kết 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025). Theo Chiến lược Ngoại giao đến năm 2030, Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình lớn về ngoại giao văn hóa qua đó góp phần định hình thông điệp quốc gia, toát lên hình ảnh Việt Nam là một đất nước văn minh, an toàn, tươi đẹp; văn hóa độc đáo, giàu truyền thống; phát triển năng động; con người thân thiện, mến khách; điểm đến đáng tin cậy để sinh sống, học tập, du lịch, đầu tư; đồng thời tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài tại địa phương qua đó góp phần xây dựng thương hiệu ngành nghề, địa phương.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại phiên chuyên đề "Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam". Ảnh: TTXVN

Thanh niên, sinh viên kiều bào giao lưu với các sĩ quan, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: TTXVN

PGS Nguyễn Thị Chiêm cùng các sinh viên lớp tiếng Việt của cô tại Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot. Ảnh: TTXVN

Đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống; tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt, Trại hè, Ngày hội văn hóa/ Tuần văn hóa, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu … hàng năm để khuyến khích, cổ vũ đồng bào, nhất là thế hệ trẻ giao lưu, học tập và giữ gìn tiếng Việt.

Tiết mục múa lân luôn là phần đặc sắc tại lễ hội và được các em nhỏ đặc biệt thích thú. Ảnh: TTXVN

Nhóm múa cộng đồng người Việt chụp ảnh tại sự kiện Xuân Quê hương do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth lần đầu tiên phối hợp cùng trường Đại học Tây Australia (UWA) tổ chức. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, còn cần tiếp tục tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện văn hóa quốc tế có uy tín, tiến tới đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, giáo dục, y tế... tầm khu vực và quốc tế; đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm văn hóa đặc sắc; chú trọng xuất bản và phổ biến ra nước ngoài các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, chất lượng; thúc đẩy giới thiệu ngôn ngữ, phong tục tập quán, lễ hội, trang phục các dân tộc Việt Nam, các danh lam, thắng cảnh, các làng nghề truyền thống, các tác phẩm trên các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc...

Không khí quây quần gói bánh chưng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria. Ảnh: TTXVN

Học làm đèn lồng tại Lễ hội Trung thu, hoạt động do Tổ chức Gia đình Việt (VFP) tổ chức nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tới các em nhỏ Việt sinh ra tại Anh. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp, đất nước ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới, song cũng đặt ra trọng trách đổi mới đối với công tác văn hóa đối ngoại và ngoại giao, nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.

Bài: Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: TTXVN