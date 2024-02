Une année marquante du Vietnam au Conseil des droits de l'homme de l’ONU

Plus d'un an après avoir pris ses fonctions au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, le Vietnam a laissé des traces notables largement saluées par la communauté internationale.

Plus d'un an après avoir pris ses fonctions au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, le Vietnam a laissé des traces notables largement saluées par la communauté internationale.



À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a rédigé un article sur la première année du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) en présente ci-dessous cet article.



Dès le début de son mandat de membre du Conseil des droits de l'homme de l’ONU pour 2023 - 2025, le Vietnam a fait une forte impression grâce à l’implication et la coordination active des agences du Groupe de travail intersectoriel, des agences de presse dans la mise en œuvre de premières activités du Conseil en 2023. Cela a eu un effet stimulant non seulement sur le Conseil des droits de l'homme, mais aussi sur de nombreux autres domaines de travail.



1.En 2023, le monde et la région ont connu de grands changements. Bien que la paix, la coopération et le développement demeurent des tendances majeures, ces tendances sont les plus contestées depuis la guerre froide, en raison de la concurrence stratégique de plus en plus intense entre les grandes nations.



Des points de tension et des conflits armés ont éclaté dans de nombreuses régions du monde, augmentant en nombre et en niveau de dégâts et devenant de plus en plus multidimensionnels et prenant des formes diverses. La reprise économique mondiale est lente et incertaine, avec de nombreux risques macroéconomiques. Les progrès dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et les défis de sécurité non traditionnels tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau, les inégalités et les "côtés sombres" de la transformation numérique ont un impact quotidien sur la vie des populations du monde entier. Ces facteurs se combinent et se transforment mutuellement, créant de nombreux défis, augmentant la politisation et limitant la coopération sur de nombreux aspects des droits de l'homme. Toutefois, cela souligne l'importance d'un dialogue et d'une coopération pour répondre aux préoccupations communes de la communauté internationale en matière de droits de l’homme, notamment par le biais des activités du Conseil des droits de l'homme.



L'année 2023 marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (UDHR) et le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (VDPA). Il s'agit d'une occasion importante pour la communauté internationale de revoir ensemble les réalisations et défis à venir pour garantir des valeurs universelles et des engagements forts pour protéger et promouvoir les droits de l'homme exprimés dans ces documents.

Face à la situation actuelle et répondant aux attentes de la communauté internationale, en 2023, le Conseil des droits de l'homme a activement joué son rôle d'une organe le plus important des Nations Unies en matière de droits de l'homme, mettant en œuvre efficacement l'ordre du jour couvrant 10 points, suivant de près les préoccupations urgentes de la communauté internationale et manifestant de nombreuses tensions, voire des conflits directs, entre les pays et les groupes de pays.

En 2023, le Conseil des droits de l'homme a travaillé de manière intensive, accomplissant le plus grand volume de travail depuis sa création en 2006, avec 180 réunions officielles dans le cadre de ses trois sessions régulières et une session extraordinaire. Il a examiné 231 rapports, adopté 110 résolutions (environ 2/3 d'entre elles adoptées à l'unanimité), 41 décisions et une déclaration du Président, outre de nombreuses réunions de groupes de travail et d'experts dont le groupe de travail sur l'Examen périodique universel (EPU) qui a examiné et approuvé les rapports de 42 pays. Par ailleurs, afin de promouvoir ses priorités et de contribuer aux activités du Conseil des droits de l'homme, environ 450 événements sur des sujets variés ont été organisés en 2023 par des pays en marge des réunions régulières.

La délégation vietnamienne participe à la séance de vote et de publication des résultats de vote des membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Photo diffusée par l’AVI

2. Le Vietnam a été élu le 11 octobre 2022 au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025. Suite au succès du mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (2020-2021), cet événement revêtait une signification importance dans les efforts visant à mettre en œuvre la politique étrangère du 13e Congrès du Parti et la Directive n° 25-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur la promotion de la diplomatie multilatérale d'ici 2030. Cela témoigne de la position et de la réputation croissantes du Vietnam, tout en reflétant la reconnaissance de la communauté internationale envers les politiques, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de protection des droits de l'homme.



Le Vietnam a assumé cette responsabilité alors qu'il s'efforçait de développer l'économie et la société, de garantir les moyens de subsistance et d'améliorer la qualité de vie de sa population, tout en respectant les engagements internationaux en matière de droits de l'homme, malgré les nombreux défis internes et externes. Ainsi, le fait que le Vietnam soit membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025 suscite une grande attention de la communauté internationale.

D'une part, les réalisations, les efforts, les engagements et les besoins de coopération du pays dans la protection et la promotion des droits de l'homme ont été largement reconnus. D'autre part, certaines individus, organisations et politiciens internationaux donnent des perceptions subjectives concernant la situation au Vietnam ainsi que sa capacité à assumer le rôle de membre du Conseil des droits de l'homme.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang participe à la 52e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Photo diffusée par l’AVI

3.Dans ce contexte, le Vietnam a participé activement aux activités, laissant sa marque dès les premières activités du Conseil des droits de l’homme, avec de nombreuses initiatives conformes aux priorités du Vietnam et aux préoccupations communes du monde, et reconnues par la communauté internationale.



Lors de la 52e session, ouvrant le mandat du Conseil des droits de l’homme (mars - avril 2023), le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a assisté à la réunion de haut niveau et présenté l'initiative de commémoration du 75e anniversaire de la DUDH et du 30e anniversaire de la VDPA.

Sur cette base, le Vietnam a présidé et dirigé le groupe restreint de 14 pays (Vietnam, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Fidji, Inde, Panama, Roumanie, Afrique du Sud et Espagne) interrégionaux avec différents niveaux de développement pour élaborer un projet et organiser des consultations pour que le Conseil approuve par consensus la résolution 52/19 sur cette question avec le coparrainage de 121 pays - un « record » du Conseil des droits de l’homme ces dernières années.

Les ministres des A.E de l’ASEAN réunissent en séance de dialogue avec le Comité intergouvernemental de l’ASEAN sur les droits de l’homme (AICHR). Photo diffusée par l’AVI

La résolution a souligné le rôle de premier plan des pays dans la garantie des droits de l'homme, a reconnu la participation des femmes, le rôle de la coopération et de la solidarité internationales, le respect de la diversité et de l'inclusion dans la promotion et la protection des droits de l'homme.

Cette initiative du Vietnam a contribué pour une part importante à la transmission des messages importants, à l'amélioration de la prise de conscience et à la détermination des pays et de la communauté internationale dans la mise en œuvre des objectifs et des principes des droits de l'homme proposés dans ces deux documents fondamentaux sur les droits de l'homme, tout en promouvant simultanément la position et rôle du Conseil des droits de l’homme et des mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies.

Continuant à démontrer son rôle de leader dans l'élaboration d'une série de résolutions visant à garantir les droits de l'homme dans le contexte du changement climatique, lors de la 53e session du Conseil des droits de l’homme (juin - juillet 2023), le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines ont élaboré un projet sur la promotion des moyens de subsistance dans le contexte du changement climatique qui a été approuvé par le Conseil des droits de l’homme par consensus avec 80 pays copparrains (Résolution 53/6).

Lors des 53e et 54e sessions (septembre-octobre 2023), le Vietnam a continué de rejoindre d'autres pays et organisations internationales telles que l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (GAVI). ...pour promouvoir des initiatives sur "la vaccination et les droits de l'homme", "la lutte contre la discrimination, la violence sexiste et le harcèlement sur le lieu de travail" sous la forme de discussions internationales en marge des réunions et de l'élaboration de déclarations communes au Conseil des droits de l’homme.

Conformément aux préoccupations majeures du monde actuel concernant les droits de l'homme, les initiatives du Vietnam ont reçu une réponse et une contribution active de pays. Par exemple, la déclaration commune sur le thème de la vaccination et des droits de l'homme rédigée par le Vietnam lors de la 54e session du Conseil des droits de l’homme a attiré la participation et le soutien de plus de 60 pays.

Le sujet de cette déclaration générale est d'actualité dans le contexte où la pandémie de COVID-19 a encore de nombreux effets à long terme, de nombreux pays en développement et de nombreux groupes de population n'ont pas encore eu un accès complet aux vaccins contre la COVID-19 et à de nombreux vaccins de base élargis.

Le Vietnam a également participé plus profondément au travail commun, promouvant le dialogue et la coopération au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans un esprit de « Respect et compréhension - Dialogue et coopération - Tous les droits de l’homme pour tous". Le Vietnam a fait plus de 80 déclarations nationales lors des réunions du Conseil des droits de l'homme sur la garantie des droits de l'homme dans des aspects préoccupant la communauté internationale tels que le développement durable, la réponse au changement climatique, l’émigration, l’égalité des sexes, la garantie des droits de logement, des droits alimentaires, des droits culturels, des droits au développement, la protection des groupes vulnérables et a participé à 50 déclarations conjointes sur divers sujets de l'ASEAN, du Mouvement des non-alignés, du Groupe partageant les mêmes idées (le Groupe partageant les mêmes idées a une composition diversifiée, comprenant environ 134 pays en développement, représentant 80 % de la population mondiale et 70 % des membres de l'Union des Nations Unies, dont l'objectif principal est de coordonner et de promouvoir les intérêts et priorités communs des pays en développement auprès des Nations Unies en général et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en particulier), le Groupe francophone et un certain nombre d'autres groupes interrégionaux. Le Vietnam a mis en œuvre de manière très responsable les principales obligations et les droits d'un pays membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au cours du processus de négociation et de vote pour l'adoption des projets de résolution.

Le Vietnam a eu une approche constructive des questions de droits de l'homme qui présentent encore de nombreuses divergences, sont politisées et suscitent de nombreuses frictions au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, comme la situation de certains pays (Ukraine, Russie, Palestine, Soudan...), la relation entre développement et droits humains, santé reproductive et éducation sexuelle, les droits des personnes gays, bisexuelles et transgenres les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres (LGBT), la tolérance religieuse...

D'une part, le Vietnam a contribué à la lutte commune des pays en développement pour protéger le principe de ne pas politiser et de ne pas utiliser les questions de droits de l’homme pour s’introduire dans les affaires intérieures de pays souverains. D'autre part, le Vietnam a écouté et respecté les besoins de coopération et d'assistance technique des autres pays, promouvant la coopération et le dialogue afin que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies puisse prendre des mesures pour répondre aux besoins légitimes des peuples des pays dans ce domaine.