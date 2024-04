Porter les relations Vietnam-Australie au niveau d'un Partenariat stratégique intégral

17/04/2024

Plus de 50 ans après l'établissement de relations diplomatiques, le Vietnam et l'Australie ont construit une relation solide et intégrale basée sur la confiance stratégique et la compréhension mutuelle. À l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars à l'invitation du Premier ministre australien Anthony Albanese, les deux parties ont convenu de rehausser les relations bilatérales au niveau d'un Partenariat stratégique intégral.

Cérémonie du coup de canon en l’honneur du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse en visite officielle en Australie. Photo: VNA

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973 et l’élévation des relations bilatérales au niveau d'un Partenariat stratégique en 2018, les relations entre les deux pays ont connu un développement fort, global et stratégique dans tous les domaines.

Avec un commerce bilatéral de 13,8 milliards de dollars l'année dernière, l'Australie est devenue le 10e partenaire commercial du Vietnam et ce dernier est le 7e partenaire commercial de l'Australie.

En matière d'investissement, l'Australie compte au Vietnam près de 600 projets d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, tandis que les investissements vietnamiens en Australie sont évalués à 600 millions de dollars. L'Australie est l'un des plus grands fournisseurs d'aide non remboursable (APD) du Vietnam, avec un financement s'élevant à 92,8 millions de dollars australiens (60,9 millions de dollars) chaque année au cours de la période 2022-2023.

La communauté vietnamienne en Australie compte environ 350 000 personnes, contribuant de manière positive au développement socio-économique local et devenant un pont important contribuant au renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération économique entre les deux pays.

Ces dernières années, l'Australie a été la première destination des étudiants vietnamiens. À ce jour, plus de 32.000 étudiants et chercheurs vietnamiens font des études en Australie.

Les deux pays renforcent les activités d'échanges entre leurs peuples ainsi que leur coopération efficace au sein des forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la sous-région du Mékong.

Selon la Déclaration commune, il existe six domaines majeurs de coopération dans les temps à venir entre les deux pays. Le plus important est l’esprit de coopération pour un développement rapide et durable, la cohésion économique, la coopération scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte. Cela peut être considéré comme l'une des grandes priorités et l'une des forces motrices stratégiques des relations entre les deux pays.

En outre, en termes de défense et de sécurité, les deux parties s’engagent à élargir leur coopération, notamment dans l’industrie de la défense, la sécurité maritime, à partager des informations et des prévisions sur les questions stratégiques d’intérêt commun liées à la sécurité et aux intérêts nationaux de chacun.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l’Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO). Photo: VNA

Les deux gouvernements s’engagent à continuer de développer leurs relations dans tous les domaines et à faire progresser leur partenariat dans le respect du droit international, de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et du système politique de chacun.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime, de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh visait à concrétiser et mettre en œuvre la politique étrangère du 13e Congrès national du Parti. Le Vietnam approfondit ses relations avec ses partenaires stratégiques, intégraux, importants et ses amis traditionnels, dans le but de servir concrètement ses objectifs du développement, de maintenir un environnement pacifique et stable, d’améliorer sa position, son prestige, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde./.