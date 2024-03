Investir dans les infrastructures aéroportuaires, vecteurs importants du développement économique

Les infrastructures aéroportuaires au Vietnam sont élargis, agrandis ou construits ces dernières année avec plusieurs sources d’investissement d’Etat et privés, cependant, elles ne rattrapent encore le rythme de croissance du pays et du monde, En le considérant comme l’un des élans pour accélérer l’économie, développer le tourisme et attirer l’investissement, le Premier ministre a approuvé le plan global de développement des infrastructures aéroportuaires d’ici 2030, et la Vision jusqu’en 2050.

Le secteur de l’aviation du Vietnam a enregistré en période 2011- 2020, un rythme de développement annuel très élevé de 16-18%, soit le rythme le plus élevé du genre de l’Asie du Sud-Est et le 5e du monde, selon l’association du transport aérien international (IATA). Cependant, le développement rapide du transport aérien international a fait pression sur les infrastructures aéroportuaires.

En cette période, les aéroports du Vietnam avaient un trafic annuel installé de passagers de 95 millions de passagers qu’il a atteint le niveau le plus élevé en pleine période de Covid-19 en 2019, de 116,9 millions de passagers, soit une vingtaine de millions de plus. Plusieurs aéroports étaient en cette période en surcharge d’infrastructures, surtout les aéroports Tân Son Nhât, Nôi Bai, Cam Ranh, Da Nang.

Le Vietnam exploite 22 aéroports dont 21 gérés par la compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) et un autre, l’aéroport Vân Don, province de Quang Ninh appelle aux investissements sociaux sous forme de PPP.

En effet, les communications et le transport en général, les aéroports et ports en particulier s’influent nettement sur le développement socio-économique. Le dégagement de voies amène la création de centres urbains, pars industriels, de services, de circuits touristiques.



Une grue à tour sur le chantier de l’aéroport Long Thanh. Photo : AVI

Superviser les travaux sur le chantier du terminal de l’aéroport Long Thanh. Photo : Công Phong/AVI

« Le développement de transport aérien est efficace au point de vue économique, permettant de gagner du temps, connecter au monde entier, répondant aux tendances de coopération et de développement dans le monde ». a souligné le Premier ministre.

Aux termes du plan national de développement du réseau aéroportuaire approuvé par le Premier ministre, le pays aura 30 aéroports d’ici 2030 et 33 à l'horizon 2025. Le plan a défini les projets nationaux de construction ou d’élargissement d’aéroports importants à savoir les aéroports internationaux Long Thanh, Tân Son Nhât, Nôi Bai, Cam Ranh, Phu Quôc. Les investissements dans le système des d’aéroports d’ici 2030 sont estimés à 420.000 milliards de dongs, provenant du budget d’Etat, et hors du budget d’Etat.

Selon les experts, il faut créer un couloir juridique favorable, simplifier les procédures administratives, élargir les infrastructures aéroportuaires, améliorer les mesures d’appel aux investissements, ce pour choisir les investisseurs compétents et expérimentés, améliorer l’efficacité de la mobilisation des investissements dans les infrastructures aéroportuaires./.

Texte synthétisé par la VI. Photos : AVI. Graphique : Trang Nhung et Trong Hanh. Traduction : Diêu Vân