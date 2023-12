Nouveau élan dans le développement durable des relations Vietnam-Chine

Le Vietnam et la Chine sont les deux pays socialistes ayant une frontière commune disposant des similitudes, dirigés par les Partis communistes. Ils tissent les relations d’amitié traditionnelles bilatérales. Ces 74 dernières années (18 janvier 1950 – 18 janvier 2024), malgré des hauts et des bas, l’amitié et la coopération sont restées la base des relations Vietnam-Chine. L’amitié, cultivée par les générations de dirigeants de deux pays est devenue un trésor commun de deux peuples, contribuant à maintenir le développement stable des relations d’amitié traditionnelles vietnamo-chinoises, apportant des intérêts concrets aux populations des deux pays.

Nouveaux jalons historiques des relations Vietnam-Chine



La récente visite d’Etat au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) président de Chine, Xi Jinping et de son épouse a été un événement important pour le Vietnam et la Chine. Les deux parties ont en effet renforcé la confiance politique, la compréhension mutuelle, contribuant de façon active à valoriser la solidarité, l’amitié traditionnelle et à approfondir les relations de partenariat et de coopération stratégique intégrale.

Lors de cette visite, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), président de Chine, Xi Jinping ont convenu que depuis l’établissement du Partenariat de coopération intégrale en 2008, dans le sens du slogan « voisinage d’amitié, coopération intégrale, stabilité à long terme, s’oriente vers l’avenir » et de celui de « bon voisinage, bon ami, bon camarade, bon partenaire », la coopération bilatérale dans tous les domaines ont enregistré des progrès actifs et intégraux.

Les relations entre les deux Partis et les deux pays s’élargissent en profondeur et sans cesse, se développent et s’avèrent de plus en plus authentiques. Notamment les relations politiques se développent vigoureusement, les échanges de haut niveau et ceux à différents échelons sont intensifiés.

En termes de coopération économique, commerciale et d’investissement, la Chine est depuis 20 années consécutives le partenaire commercial le plus important du Vietnam et celui-ci est le 1er partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN, son 4e dans le monde, après les Etats-Unis, le Japon et la République de Corée.

Le commerce bilatéral a été multiplié par neuf depuis 2008, atteignant près de 180 milliards d’USD en 2022 contre 20 milliards d’USD en 2008. Les investissements chinois ont décuplé, passant de 2 milliards d’USD en 2008 à 25 milliards actuellement. La Chine s’est classée en 2023, 4e parmi les pays et territoires investisseurs au Vietnam.

Le commerce bilatéral a été multiplié par neuf depuis 2008, atteignant près de 180 milliards d'USD en 2022 contre 20 milliards d'USD en 2008. Les investissements chinois ont décuplé, passant de 2 milliards d'USD en 2008 à 25 milliards actuellement. La Chine s'est classée en 2023, 4e parmi les pays et territoires investisseurs au Vietnam.

Nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays

Les deux pays ont publié la Déclaration commune selon laquelle ils ont défini des orientations concrètes et intégrales, signé 36 accords de coopération concernant plusieurs secteurs à savoir la sécurité, la défense, la coopération entre les Partis, la juridiction, les stratégies de développement, le commerce, l’investissement, l’économie numérique, le développement vert, l’import-export de produits agricoles et aquacoles, la coopération en mer…

Les échanges populaires et la coopération entre localités s’animent, avec des résultats concrets. Les deux pays ont fait de leur frontière terrestre une frontière de paix, d’amitié, et de coopération, contribuant au développement socio-économique de leurs localités frontalières.





Concernant la Mer Orientale, les deux parties continuent de faire des efforts pour maintenir des négociations, renforcer la coopération pour contrôler les litiges, gérer les différends conformément au droit international, contribuant à assurer la paix et la stabilité dans cette région maritime et dans la région.

La visite d’Etat au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) président de Chine, Xi Jinping a montré que le Vietnam accorde la première des priorités au développement de ses relations avec la Chine, le considérant comme un choix stratégique.

Le Vietnam soutient le développement vigoureux de la Chine socialiste qui contribue de façon de plus en plus importante à l’œuvre de paix et de progrès de l’humanité. Le Vietnam a affirmé en même temps la politique extérieure homogène du Parti et de l’Etat vietnamiens, d'autonomie, de paix, d’amitié, de coopération, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, mais aussi de mobilisation des ressources extérieures pour développer et rehausser la position et le prestige du pays dans le monde./.

