Les exportations nationales de fruits établissent de nouveaux records

21/12/2023

Les exportations de légumes et fruits montrent des signes positifs, prélude à une forte croissance. Elles devraient même dépasser l’objectif de 5,5 milliards d’USD fixé pour 2023.

La zone de culture maraîchère bio d’une superficie de plus de 250 ha de la commune de Van Duc, district de Gia Lâm, est l’une des plus importantes de Hanoï. Photo : AVI

Alors que les marchés d’exportation de tous les secteurs se heurtent à des difficultés en raison d'un recul de la demande du marché mondial, les exportations de légumes et fruits ont dépassé pour la première fois la valeur d'exportation de produits majeurs tels que le riz, les cacahuètes, le café, le manioc…

Selon l’association des légumes et fruits du Vietnam, les fruits et légumes du Vietnam ont été exportés essentiellement vers la Chine, totalisant 3,2 milliards d’USD, soit un bond de 2,7% sur la même période de l’année passée, les Etats-Unis (212 millions d’USD, -3%), la République de Corée (187 millions d’USD, +35%), le Japon (151 millions d’USD +7%)…. Le fruit du dragon, le durian, le fruit du jacquier, la pastèque, le pamplemousse, les longanes sont les fruits les plus exportés et ont affiché une croissance de 40% à 200% par rapport à la même période de l’année passée.

Des agriculteurs de la coopérative de cultures de pastèque VietGAP, dans la commune de Vinh Thuân, district de Vi Thuy, province de Hâu Giang (Sud), cueille des pastèques pour l’exportation. Photo : AVI

La Chine reste le 1er exportateur de légumes et fruits vietnamiens, en représentant près de 65% de la valeur totale. À l'exception du durian, fruit préféré sur le marché chinois, le Vietnam souhaite exporter des œufs de dragon vers ce pays voisin. Récemment, la noix de coco a obtenu le quota d’exportation vers les Etats-Unis et deviendra l’exportation censée rapporter des milliards d’USD au pays.

Les exportations de durian ont atteint de janvier à octobre un chiffre d’affaires de 1,82 milliards d’USD, les pamplemousses deviennent une exportation prometteuse avec de janvier à août 29,6 millions d’USD, accusant une hausse spectaculaire de 144%, la plus élevée de ce fruit de ces 5 dernières années.

Dak Lak veille à assurer la qualité de ses grains de café pour l’exportation. Photo : Hoai Thu/AVI

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le secteur continuera les négociations pour ouvrir la porte des légumes et fruits vietnamiens à d'autres marchés potentiels, particulièrement ceux à haute valeur.

Particulièrement, le secteur agricole vietnamien se halte à construire des modèles de production aux normes Viet GAP et Global GAP, répond suffisamment à la demande de mise en quarantaine des marchés d’exportation, Cela permettra à la filière des légumes et fruits d'atteindre une croissance durable, de majorer sa valeur d'exportation dans les temps à venir./.

Texte : Revue « Vietnam Illustré ». Photos : AVI. Traduction : Diêu Vân. Graphique : Trang Nhung et Trong Hanh