Valoriser les fêtes et festivals vietnamiens

22/03/2024



Dans l’ambiance effervescente et animée du printemps, les fêtes traditionnelles se déroulent partout dans le pays. Les gens sont ravis d'y participer pour exprimer leur reconnaissance envers les personnes ayant eu de grands mérites envers le pays et solliciter chance, bonheur et prospérité. C’est un trait culturel millénaire des Vietnamiens, encore très vivace de nos jours



Le culte aux rois Hung est un rituel religieux de tous les Vietnamiens, qui se tient chaque année, avec des millions de pèlerins affluant vers la montagne Nghia Linh, province de Phu Tho (Nord) pour exprimer leur reconnaissance envers ces ancêtres qui ont eu le grand mérite de créer et défendre le pays. Ce rituel visant à solliciter un pays en paix et prospère mais aussi à renforcer la solidarité entre les Vietnamiens, qui ont tous les mêmes racines.



Représentation de quan ho (chant alterné) à la fête printanière 2024 de Co Loa. Photo : AVI

L’UNESCO a reconnu comme patrimoines culturels immatériels de l’Humanité l’Espace des gongs du Tây Nguyên, la fête du Saint Giong à Soc Son (Hanoï), le rite et jeu du tir à la corde, qui se déroulent dans le delta du Fleuve rouge, la partie Nord du Centre et dans la région montagneuse du Nord.

Outre les fêtes traditionnelles, plusieurs localités organisent des fêtes modernes auxquelles participent plusieurs pays, par exemple la province de Thua Thiên-Huê (Centre) qui organise depuis 2000 le Festival de Huê. Ce festival, qui met en avant les valeurs culturelles et artistiques originales de l’ancienne capitale impériale, contribue à répandre aux quatre coins du monde l’image de la province.



La cérémonie "Ban Soc" de la dynastie des Nguyên (1802-1945), inaugure le Festival Huê 2024, dans l’orientation d’organiser des fêtes les quatre saisons. Photo :AVI

Da Nang tient depuis plusieurs années des événements et des fêtes dont l'écho résonne bien au-delà du Vietnam, à l'image de la fête des feux d'artifice. La ville a été reconnue deux fois, en 2016 et 2022 par l’organisation World Travel Awards comme "Première destination de festivals et d'événements en Asie". La fête de la mi-automne de Hoi An a reçu le titre de patrimoine culturel immatériel national, ce qui affirme les valeurs que cette fête apporte aux habitants.



La course de bœufs de Bay Nui s’inscrit dans la fête Sene Dolta en mémoire des ancêtres de l’ethnie khmer du Sud. Photo : AVI

D’autres fêtes célèbres à mentionner : la fête de Lim dans la province de Bac Ninh, celle de Trang An dans la province de Ninh Binh, la fête des fleurs de sarrasin (Ha Giang) la fête khmer Chol Chnam Thmay (Soc Trang), la course de bœufs de Bay Nui (An Giang). Chaque localité fait de son mieux pour améliorer et valoriser les importantes et originales significations des fêtes et festivals vietnamiens, et de les répandre dans le pays comme à l’étranger.