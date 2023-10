Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis

11/10/2023

Lors de la visite d'État au Vietnam du président des États-Unis Joe Biden les 10 et 11 septembre à l'invitation du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, le Vietnam et les États-Unis ont rehaussé leurs relations au niveau d’un Partenariat stratégique intégral, ouvrant une nouvelle période historique de coopération bilatérale.

La visite d'État au Vietnam du président américain Joe Biden a eu lieu à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l’établissement d’un partenariat intégral entre les deux pays. Il s’agit également d’une continuation de la tradition de près de 30 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Le président Joe Biden a eu des entretiens avec les quatre principaux dirigeants du Vietnam. Pour la première fois, un président américain est venu rencontrer le président de l'Assemblée nationale vietnamienne à la Maison de l’Assemblée nationale et a assisté à la cérémonie de remise des souvenirs de guerre des vétérans de deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong s’entretient avec le président américain Joe Biden, à Hanoi, le 10 septembre. Photo: Tri Dung/VNA

S'exprimant lors d'une conférence de presse après l’entretien, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné: « Sur cette base, dans l'intérêt des deux peuples et dans le souhait de renforcer la coopération pour les objectifs de paix, de coopération et de développement durable dans le nouveau contexte, Monsieur le président Joe Biden et moi-même, au nom des deux pays, avons adopté une déclaration commune établissant un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable. »



Soulignant que tout ce qui a été réalisé ces dernières années avait nécessité les efforts des dirigeants des deux pays, le président américain a déclaré qu'il y a 10 ans, les deux pays étaient parvenus à une étape importante dans l'établissement d'un partenariat intégral. Il a tenu en haute estime les actions que les deux pays et les deux peuples avaient prises pour restaurer une confiance et une compréhension mutuelles pour gérer les conséquences de la guerre telles que l'élimination des explosifs restants, la décontamination de la dioxine, l'aide aux personnes handicapées et la recherche et le rassemblement des restes des soldats américains et vietnamiens toujours portés disparus.



Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le président américain Joe Biden posent avec des responsables des associations d’anciens combattants vietnamiens et américains et des ministères de la Défense, à Hanoi, le 11 septembre. Photo : Doan Tân/VNA

Les dirigeants de deux pays se sont réjouis des progrès profonds des relations Vietnam-États-Unis sur trois niveaux bilatéral, régional et international, après près de 30 ans de normalisation des relations et 10 ans de partenariat intégral, dont la coopération économique, commerciale et d’investissement continuent d’être le point saillant et le moteur des relations bilatérales, avec un commerce bilatéral de plus de 123 milliards de dollars en 2022. La coopération entre les deux pays dans la science et la technologie, l’éducation et la formation, la sécurité et la défense, le règlement des conséquences de la guerre, la réponse au changement climatique, les échanges entre les peuples continuent de réaliser des progrès importants.



Les deux parties ont convenu des orientations et des mesures pour mettre en œuvre le nouveau cadre des relations bilatérales ainsi que des domaines prioritaires de coopération, notamment la santé, la sécurité sociale, l'énergie verte, la haute technologie...

Les deux parties réalisent des percées dans la coopération en matière de science, de technologie, d’innovation, d’éducation et de formation; et dans le même temps, renforcent davantage leur coopération dans la réponse au changement climatique, la croissance verte et le développement des énergies renouvelables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président américain Joe Biden participant à une conférence de haut niveau entre les États-Unis et le Vietnam sur l’investissement et l’innovation. Photo: Duong Giang/VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président américain Joe Biden visitant une exposition de photos sur les relations vietnamo-américaines, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: Duong Giang/VNA

Dans le temps à venir, les deux parties renforcent leur coopération sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs à travers des programmes de formation des ressources humaines pour le Vietnam, aidant progressivement le Vietnam à participer plus profondément et à devenir un maillon important des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.



L'élévation des relations entre les deux pays est une étape importante, ouvrant une nouvelle phase de coopération entre le Vietnam et les États-Unis. Il s'agit d'une étape extrêmement importante pour les deux pays car elle démontre la force de la relation elle-même alors que les deux pays sont confrontés à des défis qui ont un impact énorme sur l'avenir de la région et du monde entier./.

Texte: Revue Vietnam Illustré-Photos: VNA-Traduction: Hà Vu