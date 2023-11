Le Vietnam poursuit ses efforts vers une pêche durable

21/11/2023

Lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, progresser vers l'harmonisation des réglementations internationales et développer une industrie de la pêche durable, tels sont les objectifs et les engagements du Vietnam. Ces derniers temps, le pays a accru de manière proactive sa coopération avec l'UE pour supprimer au plus tôt le « carton jaune » frappant ses produits halieutiques.

Du 10 au 18 octobre, l'équipe d'inspection de la Commission européenne (CE) s'est rendue au Vietnam pour vérifier les résultats de la mise en œuvre des recommandations de la CE sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).



C'est la quatrième fois que la CE évaluait les résultats de la mise en œuvre des recommandations sur la lutte contre la pêche INN, afin de décider du maintien ou de la levée de l'avertissement « carton jaune » qui frappe les produits de la mer exploités au Vietnam.







Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a affirmé que le Vietnam était fermement engagé dans la lutte contre la pêche INN, en progressant vers l'harmonisation des réglementations internationales et le développement durable de l'industrie de la pêche vietnamienne. Dans le même temps, le pays crée la confiance et la compréhension mutuelle concernant les efforts et la détermination du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN ainsi que dans la conversion de la pêche privée en une pêche responsable et durable grâce à la mise en œuvre de la loi sur la pêche de 2017.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a élaboré et soumis au Premier ministre des programmes, des projets et des plans visant à développer l'industrie de la pêche de manière durable et responsable, à s'intégrer au niveau international et à lutter contre la pêche INN. En même temps, les secteurs et les localités ont redoublé d’efforts pour mettre en œuvre efficacement la décision N°339/QD-TTg du 11 mars 2021 du Premier ministre sur la Stratégie de développement de la pêche du Vietnam d’ici 2030, avec vision à l'horizon 2045.





Navires de pêche dans la province de Ninh Thuân. Photo: VNA

Lors de la conférence entre le Premier ministre et les 28 provinces et villes côtières, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé: « Nous devons comprendre que la lutte contre la pêche INN n’est pas seulement une formalité ou une réponse, mais qu’elle est dans l’intérêt de la nation, du peuple, afin de préserver l’image du pays, de respecter les engagements internationaux, d'affirmer que le Vietnam est un membre responsable de la communauté internationale, notamment en matière de protection de l’environnement marin. » .

Le Premier ministre a également demandé aux localités de revoir leurs flottes de pêche et de mettre à jour leurs données et informations dans la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase).

À ce jour, 26 des 28 villes et provinces côtières ont achevé l'examen de leur flotte de pêche. À ce jour, le nombre total de navires de pêche d'une longueur de 6 m ou plus enregistrés et qui ont mis à jour leurs données et informations dans la VNFishbase est de 73.282. Ce taux est de 94,3% pour les navires de 15 m ou plus. Plus de 97 % des navires mesurant au moins 15 m de long dans tout le pays sont équipés du système de surveillance par satellite (VMS).

Le port de pêche de My Tân (commune de Thanh Hai, district de Ninh Hai) est investi de manière synchrone pour répondre aux exigences de développement économique maritime local. Photo: VNA

Le thon de Phu Yên est exporté vers de nombreux marchés, notamment l'UE et les États-Unis. Photo: VNA

Le Vietnam a signé un accord gouvernemental de coopération internationale dans la lutte contre la pêche INN avec les pays d'Asie du Sud-Est et l'Australie, a proposé l'Initiative « Élaborer une feuille de route pour lutter contre l'exploitation illégale, non déclarée et non réglementée des produits de la mer dans l'ASEAN au cours de la période 2020-2025 », a coopéré avec des organisations internationales telles que le Centre de développement des pêches d'Asie du Sud-Est (SEAFDEC), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour mettre en œuvre les réglementations en termes de traçabilité électronique, de transbordement en mer./.