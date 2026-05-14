“Uống trà nghe dân nói” - cách làm hay từ chính quyền cơ sở

* Lắng nghe dân nói

6 giờ 30 phút ngày 14/5, người dân thôn Trung Hưng (xã Vũ Thư) đã có mặt tại nhà ông Phạm Quang Quý để cùng uống trà với đại biểu HĐND xã. Phòng khách chỉ khoảng 30m2 nhưng rộn ràng tiếng trò chuyện, trao đổi gần gũi giữa cán bộ và người dân. Không còn khoảng cách của những cuộc tiếp xúc cử tri trong hội trường, câu chuyện bắt đầu từ cây lúa, cánh đồng, chuyện đường làng, ngõ xóm rồi mở rộng sang những vấn đề phức tạp hơn như đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trong không khí thân tình, cởi mở, bà Phạm Thị Hằng (người dân thôn Trung Hưng) phản ánh trăn trở nhiều năm qua. Theo bà Hằng, tuyến đường qua thôn được xây dựng từ lâu, sau nhiều năm sử dụng đến nay hệ thống cống thoát nước, nhất là khu vực ngõ 8 của thôn có nhiều bất cập khiến khu vực này thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn. Tình trạng này gây khó khăn cho việc đi lại của người già, trẻ nhỏ, đặc biệt vào mùa mưa bão sắp tới.

Từ phản ánh của người dân địa phương, ngay sau khi kết thúc buổi gặp gỡ “Uống trà nghe dân nói”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp xuống khảo sát thực tế, yêu cầu khẩn trương xem xét phương án đấu nối, nâng cấp hệ thống thoát nước, nhanh chóng tháo gỡ những kiến nghị chính đáng của người dân trong thôn.

Một buổi “Uống trà nghe dân nói” tại xã Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Là một trong những người dân trực tiếp nêu đề xuất tại buổi uống trà, ông Phạm Xuân Lừng (thôn Trung Hưng) phấn khởi bởi tiếng nói của nhân dân được chính quyền cơ sở lắng nghe và chuyển thành hành động cụ thể. Đó cũng là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", “nói đi đôi với làm” đã tạo nên niềm tin của người dân với cán bộ cơ sở.



Ông Phạm Văn Tẩm (thôn Trung Hưng, 88 tuổi với gần 65 năm tuổi đảng) đã mặt từ rất sớm để tham dự buổi uống trà cùng Đại biểu HĐND xã. Với ông, điều quý nhất không phải là hình thức tổ chức mà là sự lắng nghe chân thành của chính quyền đối với nhân dân. Dẫn chứng từ hồ sơ của gia đình mình, ông Tẩm cho rằng, hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ để phân chia tài sản cho con cháu. Sau khi nghe cán bộ chuyên môn của xã trao đổi, hướng dẫn, ông sẽ sớm cùng gia đình hoàn tất thủ tục theo quy định.

Thôn Trung Hưng cũng là địa bàn đầu tiên tại xã Vũ Thư tổ chức hình thức tiếp xúc theo mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói”. Bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Chi bộ thôn đánh giá, mô hình là cách làm rất sát thực, giúp cán bộ gần dân và hiểu dân hơn. Hiệu quả lớn nhất là những điểm nghẽn ở cơ sở được tháo gỡ ngay. Người dân được nghe trả lời trực tiếp, thỏa đáng nên càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

* "Nói đi đôi với làm", vì nhân dân phục vụ

Theo bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Thư, bước vào nhiệm kỳ mới, địa phương xác định đây là giai đoạn đổi mới toàn diện; trong đó đổi mới hoạt động của HĐND phải bắt đầu từ khâu tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần đó, ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 10/4/2026, HĐND xã Vũ Thư đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TTHĐND triển khai mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói”. Thay vì tổ chức các buổi tiếp xúc trong hội trường theo cách truyền thống, đại biểu HĐND xuống tận thôn, xóm, gặp gỡ nhân dân tại khu, tổ dân cư hoặc nhà dân trong không gian gần gũi, giản dị để không còn khoảng cách giữa người dân và cán bộ cơ sở.

Theo Kế hoạch của HĐND xã Vũ Thư, mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói” được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần và mỗi đại biểu HĐND phải tham dự ít nhất 6 cuộc/năm. Nội dung các buổi “Uống trà nghe dân nói” tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã, cải cách hành chính, quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội và những vấn đề dân sinh bức xúc phát sinh từ cơ sở… Mọi ý kiến của người dân sẽ được tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo dõi kết quả xử lý để trả lời công khai trước nhân dân theo tinh thần "Nói đi đôi với làm", vì nhân dân phục vụ.

Theo bà Phạm Thị Như Phong, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng thôn”, chính quyền địa phương sẵn sàng lắng nghe, giải quyết trực tiếp những kiến nghị, bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở. Đối với các vấn đề chưa thể xử lý ngay, các bộ phận chuyên môn sẽ được giao xây dựng lộ trình cụ thể và công khai kết quả giải quyết trước nhân dân. Đây cũng được xem là thước đo trách nhiệm của từng đại biểu HĐND thông qua những việc làm cụ thể, sự cam kết trước cử tri và hiệu quả giải quyết các vấn đề từ cơ sở.

Từ những cuộc trò chuyện bên chén trà quê, khoảng cách giữa chính quyền với người dân ở Vũ Thư đang dần được rút ngắn, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, khơi thông, tạo nền tảng cho sự phát triển. Đây cũng là mô hình đầu tiên thực hiện tại Hưng Yên, qua đó tạo không khí dân chủ, cởi mở, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đánh giá cao. Mô hình không chỉ giúp đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri mà còn là cách để chính quyền lắng nghe dân bằng sự cầu thị, trách nhiệm và hành động cụ thể. Khi tiếng nói của người dân được tôn trọng, những vấn đề từ cơ sở được giải quyết kịp thời, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền ngày càng được củng cố bền chặt hơn./.