Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và trung tâm dữ liệu lớn tại TP Hồ Chí Minh

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và trung tâm dữ liệu lớn. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, mở ra những cơ hội hợp tác quan trọng trong lĩnh vực dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Định hướng phát triển hạ tầng số tại TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố đang khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ và phát triển đô thị thông minh với nền tảng hạ tầng số vượt trội. Hiện nay, mạng 5G đã phủ sóng khoảng 70% diện tích toàn thành phố; 12 trung tâm dữ liệu đang vận hành với tổng công suất trên 70MW; hệ thống quản trị đô thị được triển khai đồng bộ với hơn 1.000 camera AI, mô hình song sinh số (Digital Twin) và 100% bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế.

Những kết quả này thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh trong việc xây dựng môi trường đầu tư hiện đại, minh bạch và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác toàn cầu để phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh cũng như Trung tâm Tài chính quốc tế thế hệ mới.

TP Hồ Chí Minh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong giai đoạn 2026–2030, TP Hồ Chí Minh xác định hạ tầng số là chiến lược phát triển then chốt. Thành phố định hướng xây dựng các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, được ví như “bộ não số” của đô thị, đặt mục tiêu lọt vào Tốp 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả vận hành đô thị trên nền tảng công nghệ số.

Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập các tổ công tác liên ngành do lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp làm tổ trưởng nhằm hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm quá trình triển khai dự án diễn ra thông suốt, hiệu quả và minh bạch. Thành phố cũng nhấn mạnh quan điểm lấy người dân làm trung tâm, hài hòa lợi ích giữa cộng đồng, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hướng tới phát triển bền vững và nhân văn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, TP Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai hàng loạt dự án hạ tầng số chiến lược, trong đó có các siêu dự án trung tâm dữ liệu AI với công suất trên 100MW tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung và dự án SGI-HCM Campus. Thành phố cũng tiến hành quy hoạch lại 12 khu công nghệ số, xây dựng Đô thị khoa học – công nghệ phía Bắc, mở rộng Khu Công nghệ cao, đồng thời cam kết bảo đảm hạ tầng năng lượng xanh, ưu đãi đầu tư, hợp tác đào tạo nhân lực cùng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và áp dụng cơ chế sandbox cho các công nghệ mới.

Phối cảnh trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn Tân Phú Trung của Viettel.

Tại hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Việt Nam không có con đường nào khác để duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm trong 20 năm tới nếu không dựa vào công nghệ.

“Sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai phải được xây dựng trên nền tảng công nghệ. Trong thế giới ngày nay, chuỗi giá trị toàn cầu vẫn tồn tại và tương lai được định hình bởi công nghệ, vì vậy những bước đi hôm nay có ý nghĩa quyết định. Việt Nam cũng không thể phát triển công nghệ một cách đơn độc, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn hay an ninh mạng. Việc xây dựng các liên minh chiến lược với những đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài là yếu tố then chốt để hiện thực hóa các cam kết phát triển công nghệ”, ông Trương Gia Bình khẳng định.