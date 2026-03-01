Vượt qua giới hạn với Giải xe đạp nữ quốc tế “Biwase Tour of Vietnam 2026”

Sáng nay 26/2, đại diện Ban tổ chức Giải xe đạp nữ quốc tế “Biwase Tour of Vietnam 2026” chính thức công bố danh sách các đội đua và lịch trình thi đấu, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao xe đạp nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 khai mạc vào ngày 4/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh và bế mạc ngày 9/3 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI), quy tụ 22 đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ trong và ngoài nước trong mùa giải thứ hai được tổ chức.

Việt Nam tham dự với 7 đội đua giàu truyền thống và quyết tâm cao gồm: Tuyển Biwase, Nước kiềm Ion Gold Biwase, Vinama – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, 620 Châu Thới – Vĩnh Long và Quân khu 7.

Bên cạnh 7 đại diện của Việt Nam, 17 đội tuyển và câu lạc bộ quốc tế tham dự Giải bao gồm: Australia, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Na Uy, Ecuador, Uzbekistan, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc), cùng các vận động viên quốc tế đến từ Nga, Nhật Bản, Maroc - châu Phi tham gia trong thành phần các câu lạc bộ.

"Giải đấu năm nay được tổ chức vào tháng Ba – tháng tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới. Bởi vậy, mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là cuộc cạnh tranh về tốc độ và chiến thuật, mà còn là biểu tượng của nghị lực, của sự bền bỉ và tinh thần vượt qua giới hạn. Mỗi nữ vận động viên chính là hình ảnh sinh động của vẻ đẹp thể thao, mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch, quyết liệt nhưng đầy cao thượng," ông Ngô Văn Lui, Trưởng ban tổ chức Giải phát biểu tại họp báo công bố sự kiện diễn ra sáng nay, ngày 26/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện ban tổ chức đánh giá sự hội tụ đa dạng kể trên tạo nên một bức tranh thể thao phong phú, nơi tài năng, bản lĩnh và tinh thần giao lưu quốc tế được tỏa sáng. Đặc biệt, các chặng đua năm nay sẽ đi qua những cung đường giàu giá trị chuyên môn và cảnh quan đặc sắc, trải dài trên các địa phương tiêu biểu như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Ông Ngô Văn Lui, Trưởng ban tổ chức Giải xe đạp nữ quốc tế “Biwase Tour of Vietnam 2026” phát biểu tại sự kiện công bố giải đấu.

"Mỗi cung đường mở ra không gian mới, mỗi điểm đến là một câu chuyện về văn hóa, con người và nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ. Qua đó, giải đấu không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, thân thiện và hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế," ông Ngô Văn Lui khẳng định.

Sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo sân chơi đỉnh cao cho các tay đua nữ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao nữ, nâng cao vị thế xe đạp Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới./.