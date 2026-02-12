Giải bóng đá mừng Xuân Việt-Trung thúc đẩy giao lưu hữu nghị

Từ ngày 9-11/2, tại Trung tâm thể dục thể thao Quảng Tây tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra Giải bóng đá mừng Xuân lần thứ nhất giữa 5 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Giải bóng đá lần này nằm trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 5 tỉnh, thành phố kể trên của Việt Nam và Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cũng như Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” với sự tham gia của 150 thanh niên đến từ 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Quảng Tây.



Đội bóng tỉnh Quảng Ninh và đội bóng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đấu chung kết. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Giải giao hữu bóng đá mừng Xuân giữa thanh niên hai nước nhằm lấy bóng đá làm cầu nối thúc đẩy giao lưu thể thao, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác đa lĩnh vực văn hóa-kinh tế giữa vùng biên giới Quảng Tây (Trung Quốc) và các tỉnh, thành phố biên giới Việt Nam; góp phần xây dựng vùng biên giới hòa bình và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Tại các trận thi đấu, rất đông cổ động viên và thanh niên hai nước đến cổ vũ với khẩu hiệu “Bóng lăn gắn kết tình biên giới, Xuân ấm Việt-Trung mãi keo sơn."



Đội hình của tỉnh Quảng Ninh tham gia thi đấu. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, cầu thủ Mạc Văn Du (Mo Wenyu) của đội Quảng Tây cho biết, trước khi tham dự giải đấu này, anh đã từng nghe nhiều về các đội bóng của Việt Nam, nhất là đội tuyển quốc gia và đội U23.

Các cầu thủ của Việt Nam có kỹ thuật rất tốt. Các đội bóng tham gia giải lần này như đội bóng Hải Phòng, Tuyên Quang, Quảng Ninh đều có kỹ thuật tốt, thể hiện được sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đội bóng tỉnh Quảng Ninh và đội bóng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vào thi đấu trận chung kết. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Cầu thủ Mạc Văn Du cho rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Anh chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng thông qua trận thi đấu này sẽ làm tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước. Trận đấu này không chỉ là một hình thức giao lưu, mà còn là sự thể hiện tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Được tham gia trận đấu có tính chất ngoại giao như vậy, chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi hy vọng, sau trận đấu này sẽ còn có nhiều hoạt động tương tự nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước."

Các cầu thủ hai nước tham gia thi đấu với tinh thần hữu nghị. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Cùng quan điểm với cầu thủ phía Trung Quốc, cầu thủ Đạt Xuân Long của đội tỉnh Quảng Ninh cho biết giải bóng đá này nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết giữa các địa phương hai nước. Giao lưu thể thao có thể trở thành động lực thúc đẩy tình đoàn kết, quan hệ láng giềng hữu nghị và cùng phát triển giữa hai nước Việt-Trung trên tất cả các lĩnh vực.

Giải giao hữu bóng đá mừng Xuân giữa thanh niên hai nước Việt-Trung là cơ hội để các cầu thủ các địa phương hai nước giao lưu, học tập lẫn nhau trong lĩnh vực thể thao. Đồng thời, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu đối ngoại và hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương nói riêng và quan hệ hai nước Việt-Trung nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn./.