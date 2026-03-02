Hai cơ thủ Việt Nam xuất sắc vượt qua đội Đức, giành chức vô địch thế giới

Trận đấu cuối cùng diễn ra đầy nghẹt thở. Đối đầu huyền thoại Martin Horn, Quyết Chiến nhập cuộc như mơ khi sớm dẫn 16-5. Tuy nhiên, tay cơ người Đức thể hiện đẳng cấp bằng serie 12 điểm để lật ngược tình thế, tạo lợi thế 23-19 rồi 26-20 sau giờ nghỉ. Khi Horn vượt lên 30-29, Quyết Chiến đã tạo nên bước ngoặt quyết định bằng một serie 11 điểm liên tiếp, khép lại trận đấu với chiến thắng 40-30.

Quyết Chiến và Thanh Tự.

Ở bàn bên cạnh, Thanh Tự cũng trải qua màn rượt đuổi cảm xúc trước Amir Ibraimov. Anh dẫn sâu 23-8 trước giờ nghỉ nhưng sau đó để đối thủ thu hẹp cách biệt. Thậm chí khi đã chạm mốc 39-27, Thanh Tự còn khiến người hâm mộ thót tim với ba lượt cơ hỏng liên tiếp. Dù vậy, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo để giành chiến thắng sát nút 40-38, ấn định ngôi vô địch cho Việt Nam.

Trước đó ở vòng bảng, Việt Nam từng hòa Đức khi Quyết Chiến đánh bại Martin Horn còn Thanh Tự bất ngờ thất thủ trước Ibraimov. Cả hai đội sau đó cùng thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng knock-out để tái ngộ trong trận chung kết, nơi bản lĩnh đã giúp các cơ thủ Việt Nam viết tiếp trang sử vàng cho billiards nước nhà.

Chiến thắng ở trận chung kết của hai cơ thủ Việt Nam - Ảnh Box Billards

Hai chiến thắng đồng loạt giúp Việt Nam lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới ở nội dung đồng đội 3 băng. Với cá nhân Quyết Chiến, đây cũng là lần thứ hai anh chạm tay tới danh hiệu cao quý này, khẳng định vị thế của billiards Việt Nam trên đấu trường quốc tế.