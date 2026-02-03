Giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi, được xem là "giải đấu của những kỳ vương" với vòng loại diễn ra từ ngày 29 đến 31/1 tại Quảng Châu, quy tụ 108 kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Ra đời năm 1981 bởi ba huyền thoại Dương Quan Lâm, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa, Ngũ Dương Bôi có vị thế đặc biệt, thậm chí được đánh giá cao hơn cả Giải vô địch thế giới.

Điểm nhấn lớn nhất của giải năm nay là kỳ thủ số 1 Việt Nam có biệt danh "Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết, điều chưa từng có với một kỳ thủ hải ngoại. Nguyên nhân đến từ việc anh từng đánh bại Doãn Thăng để vô địch thế giới tháng 9/2025, chấm dứt sự thống trị của các kỳ thủ Trung Quốc.

Lại Lý Huynh được đặc cách vào vòng chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi.

Sau 3 ngày thi đấu vòng loại, 15 kỳ thủ đã giành vé vào vòng chung kết bảng mở cùng kỳ thủ Lại Lý Huynh của Việt Nam đã được xác định.

Ở bảng nam, các kỳ thủ nổi tiếng như Vương Vũ Bác cùng Mạnh Phồn Duệ, Lưu Tử Kiện đều vượt qua vòng loại. Đáng chú ý, đương kim vô địch Tào Nham Lôi bị Ngô Vĩ gây bất ngờ loại (ván 2 Tào Nham Lôi dẫn trước nhưng vội vàng, bị phản công mất nhiều tốt và thua), trong khi đó, Mạnh Thần cũng bị Trần Hoằng Thịnh đánh bại.

Tại bảng nữ, Đường Đan và Đường Tư Nam đều vượt qua vòng bảng sau các trận đấu kịch tính.

Danh sách 16 người vào chung kết bảng mở gồm Mạnh Phồn Duệ, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Vĩ, Vương Vũ Bác, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiện, Trình Vũ Đông, Lưu Bách Hoành, Túc Thiếu Phong, Doãn Thăng, Quách Phượng Đạt, Đường Tư Nam, Đường Đan, Phong Gia Tuấn (Hong Kong - Trung Quốc), Lại Lý Huynh (Việt Nam).