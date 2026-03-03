Bóng đá nữ Việt Nam viết tiếp giấc mơ World Cup

Tâm thế cho Asian Cup 2026

Thầy trò HLV Mai Đức Chung xác định mục tiêu cạnh tranh suất vào tứ kết tại bảng C VCK Asian Cup 2026, nơi có sự góp mặt của đối thủ vượt trội Nhật Bản cùng 2 đối thủ vừa tầm Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

Asian Cup 2026 cũng là vòng loại cho World Cup nữ 2027. Ngoài 6 suất trực tiếp, châu Á còn có 2 đại diện dự vòng play-off liên lục địa, tranh tài cùng những đội ở các châu lục khác. Có thể thấy, 12 đội dự giải bóng đá nữ châu Á 2026 thì 50% trong số này sẽ giành vé dự World Cup 2027. Đây là tỷ lệ khá cao khiến mọi đội bóng đều có quyền mơ ước. Cửa giành vé dự World Cup 2027 của đội tuyển nữ Việt Nam được nhận định là khả thi.

Để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này, đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân từ giữa tháng 1 và trải qua chuyến tập huấn chất lượng tại Trung Quốc với 2 trận giao hữu bổ ích. Bên cạnh các cựu binh dày dạn kinh nghiệm, sự góp mặt của các tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên luồng gió mới trong lối chơi. HLV Mai Đức Chung khẳng định bản lĩnh thi đấu và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ là yếu tố quyết định để hiện thực hóa giấc mơ World Cup một lần nữa.

Chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa qua không đơn thuần là đợt rèn quân, mà là lời cảnh tỉnh cần thiết cho đội tuyển nữ Việt Nam trên lộ trình bước vào Asian Cup 2026. Đợt cọ xát này đã bộc lộ những hạn chế về thể lực và tư duy chiến thuật của tuyển nữ Việt Nam khi bước ra biển lớn. Ban huấn luyện đã tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm nhân sự, trao cơ hội cho các gương mặt trẻ nhằm tìm kiếm phương án tối ưu cho giải đấu quan trọng này.

Nhật Bản là đối thủ nặng ký nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Nằm ở bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt chạm trán với Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản. Với lộ trình này, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam xác định chiến thuật linh hoạt để tận dụng tối đa cơ hội tiến sâu vào vòng knock-out. Theo thể thức, 2 đội đầu bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết.

Nhật Bản, đội bóng đang xếp hạng 8 thế giới, được nhận diện là rào cản lớn nhất tại bảng C. Đại diện xứ sở mặt trời mọc không chỉ vượt trội về đẳng cấp mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu lần này. Bên cạnh thử thách từ Nhật Bản, mục tiêu thực tế của đội tuyển nữ Việt Nam là giành kết quả tốt nhất trước Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ để cạnh tranh suất đi tiếp.

Chiến lược cho tấm vé tứ kết

Để hiện thực hóa mục tiêu vượt qua vòng bảng, HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự đã xây dựng những phương án chiến thuật riêng biệt cho từng đối thủ. Việc tận dụng kinh nghiệm trận mạc của các trụ cột kết hợp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực sẽ là chìa khóa để đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên khác biệt.

Lợi thế của các cô gái Việt Nam chính là sự ổn định trong lối chơi và tinh thần đoàn kết đã được khẳng định qua nhiều giải đấu khu vực. Trước các đối thủ ngang tầm như Đài Bắc Trung Hoa hay ẩn số như Ấn Độ, sự chắt chiu cơ hội và tính toán điểm số qua từng lượt trận sẽ quyết định khả năng góp mặt của Việt Nam ở vòng 8 đội mạnh nhất châu lục.

Tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu gặp Myanmar với quyết tâm rất cao. Ảnh: TTXVN phát

"Đích ngắm của đội tuyển nữ Việt Nam là ngôi nhì bảng C", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh. Quyết định này được xem là lựa chọn thực dụng nhằm đảm bảo quyền tự quyết. Việc mạo hiểm nhắm tới vị trí thứ 3 để chờ đợi so sánh chỉ số phụ với các bảng đấu khác là một canh bạc rủi ro, có thể khiến đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng nếu các kịch bản không như ý muốn xảy ra.

Để thành công ở chiến dịch quan trọng này, đội tuyển nữ Việt Nam cần sự tập trung tuyệt đối và tính toán điểm số chi li qua từng trận đấu. Mục tiêu tối thượng vẫn là đưa bóng đá nữ Việt Nam trở lại đấu trường thế giới lần thêm lần nữa và con đường đi đến đó đòi hỏi cả bản lĩnh lẫn sự tỉnh táo trên bàn cờ chiến thuật của ban huấn luyện.

Ngoài thực lực, nếu thêm một chút may mắn, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể viết tiếp hành trình lịch sử tại Asian Cup 2026 để có thể đạt mục tiêu xa hơn là tấm vé dự World Cup 2027. Thêm một kỳ World Cup sẽ có ý nghĩa rất lớn, tạo cú hích cho chiến lược phát triển bóng đá nữ nước nhà trong tương lai.