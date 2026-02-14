Asiad 2026 là cơ hội cho cầu thủ trẻ Việt Nam

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa đội hình U20, U21 tham dự Asiad thì chúng ta không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào giải đấu này. Chỉ mong các em cọ xát, học hỏi để chuẩn bị cho SEA Games 2027, Asian Cup và vòng loại World Cup 2030 trước mắt, không bị tổn thất lực lượng là tốt rồi", facebook Nguyễn Tiến Cường bình luận.

"Chờ thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Á. Nếu việc căn cứ vào kết quả U23 châu Á và Asian Cup nữ 2026 thì Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có cả đội nam và đội nữ tham dự Asiad. Quá vinh dự và tự hào luôn", facebook Hoang Cong Anh tự hào về thành tích của bóng đá Việt Nam.

"Đội U21 tham dự thì có Brandon Ly, Trần Thành Trung, Công Phương còn đủ tuổi. Ở dưới cầu thủ trẻ thì có Nguyễn Lực, Thiên Phú, Việt Long, Văn Phương, Công Hậu… đều đang rất tiềm năng. Lứa này được đầu tư, va chạm sớm có khi lại hay, lại có cơ hội học hỏi, cọ sát để vươn lên thành các ngôi sao trong tương lai.

HLV dẫn dắt thì mình thấy Cristiano Roland của Hà Nội khá là mát tay với các lứa trẻ. Ông cũng từng dẫn lứa U17 tham dự giải châu Á và đá rất tốt. Nếu dẫn lứa U21 tham dự Asiad thì cũng là cơ hội để khẳng định bản thân, kiểm chứng năng lực", facebook Khoa Nguyen chia sẻ.

"Lứa U21 tham dự Asiad tuy không được đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng biết đâu sẽ có bất ngờ xảy ra. Hiện tại lứa U21 đang có khá nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng. Nếu không gây được bất ngờ thì đây cũng là cơ hội để các em học hỏi, cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cho tương lai", facebook Nguyễn Hữu Dũng đặt nhiều kỳ vọng vào lứa U21 Việt Nam.

Thành Trung là một trong những cầu thủ thuộc lứa tuổi có thể tham dự Asiad 2026 cùng đội tuyển U21 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Còn nhớ sau lứa cầu thủ 1995-1996, bóng đá Việt Nam có thêm lứa 97-98 và 99 cũng rất chất lượng. Hy vọng sau lứa cầu thủ 2003-2004 thì lứa 2005-2006 cũng đóng góp nhiều cầu thủ tài năng để bóng đá Việt Nam tiếp tục bứt phá ở Asian Cup và vòng loại World Cup 2030", facebook Quang Tung mong các cầu thủ trẻ sẽ vươn tầm.

"Asiad có thể là sân chơi không vừa tầm với cầu thủ trẻ U21. Nhưng nhìn Nhật Bản và Australia, họ sẵn sàng cử các đội trẻ tham dự giải châu lục. Các giải không đặt nặng thành tích hay họ đã vô địch rồi là cơ hội tốt để cầu thủ trẻ học hỏi, phát triển, tìm cơ hội ra nước ngoài thi đấu.

Việt Nam làm như vậy cũng là rất hợp lý. Đây là cơ hội để U21 Việt Nam chứng tỏ bản thân, vươn lên, học hỏi từ các đối thủ mạnh. Đôi khi có các bài học trước đối thủ quá tầm lại tốt để các em không ảo tưởng, nhìn vào thực tế bản thân", facebook Hoài Vũ chia sẻ quan điểm cá nhân.

Năm 2026 sẽ là quãng thời gian rất bận rộn với bóng đá Việt Nam khi ASEAN Cup được tổ chức theo thể thức mới vào mùa hè. Ngoài ra, mục tiêu World Cup 2030 sẽ là cơ hội để lứa cầu thủ U21 hiện tại có nhiều giải đấu được cọ xát, tập luyện, rèn giũa trong tương lai.