Sôi nổi Giải đua Xe đạp và Roller mừng Đảng, mừng Xuân

Giải đua Xe đạp và Roller mừng Đảng - mừng Xuân 2026

chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và đón chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sáng 1/2, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Xe Thể thao Thành phố tổ chức Giải đua Xe đạp và Roller mừng Đảng - mừng Xuân 2026 tại khu vực đường Mai Chú Thọ (Khu đô thị Sala).



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giải đấu là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; qua đó khuyến khích đông đảo người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Việc đưa bộ môn Roller vào thi đấu song hành cùng Xe đạp không chỉ làm phong phú nội dung giải mà còn đáp ứng xu hướng phát triển của thể thao hiện đại, phù hợp với nhu cầu rèn luyện ngày càng cao của giới trẻ Thành phố.



Các vận động viên thi đấu nội dung đua xe đạp đồng đội tính giờ nam. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Giải năm nay mang đậm tính phong trào, thu hút gần 500 vận động viên đến từ 53 câu lạc bộ Xe đạp và Roller trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, lứa tuổi khác nhau, gồm: xe đạp đồng đội nam, nữ tính giờ; xe đạp đồng hàng nam và Roller Marathon.



Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham dự là các vận động viên xe đạp phong trào, không tham gia thi đấu tại các giải thuộc hệ thống thi đấu toàn quốc từ trước năm 2023. Các vận động viên thi đấu theo hình thức đăng ký đội, không tổ chức thi đấu cá nhân, qua đó bảo đảm tính quần chúng, tạo điều kiện để đông đảo người yêu thích thể thao tham gia giao lưu, rèn luyện và nâng cao sức khỏe.

Các vận động viên thi đấu nội dung đua xe đạp đồng hàng nam lứa tuổi 41-60. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Thông qua các nội dung thi đấu, giải đấu không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các vận động viên phong trào mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng, thúc đẩy phong trào xe đạp và roller của Thành phố tiếp tục phát triển rộng khắp, bền vững.



Tham gia thi đấu nội dung Roller Marathon ở nhóm tuổi từ 10 đến 13, vận động viên Nguyễn Hữu Tài (12 tuổi, phường Phú Mỹ) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em tham dự giải, được thi đấu xen kẽ cùng môn Xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ rộng đẹp, trong không khí sôi động cùng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả mang lại cho em nhiều cảm xúc, khác hẳn so với các địa điểm luyện tập và thi đấu thường ngày. Năm trước đạt hạng 6, em hy vọng năm nay sẽ đạt được thành tích cao hơn”.

Vận động viên Nguyễn Văn Thắng, Team Lập Đức Jewelry HCM bỏ xa đối thủ phía sau tại đích đến. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Giải Xe đạp và Roller thi đấu diễn ra trên trục đường Mai Chí Thọ, từ giao lộ đường D1 đến giao lộ đường Tố Hữu, với lộ trình rộng rãi, thông thoáng. Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, y tế và an toàn cho vận động viên trong suốt quá trình thi đấu, góp phần để giải diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.



Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ở nội dung Roller Marathon, giải Nhất nam, nữ nhóm tuổi 10–13 thuộc về các vận động viên Lê Thiên Băng và Hoàng Nguyễn Khánh Linh (Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công Bình Thạch); giải Nhất nam, nữ nhóm tuổi trên 14 thuộc về các vận động viên Đường Minh Hoàng và Huỳnh Thị Cẩm Ly (Việt Nam Roller).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm đến các Câu lạc bộ tham dự Giải. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Đối với nội dung xe đạp, Câu lạc bộ Sala Morning Biker giành giải Nhất nội dung đồng đội tính giờ nam; Câu lạc bộ Thảo Điền Riders giành giải Nhất nội dung đồng đội tính giờ nữ. Ở nội dung đồng hàng nam, vận động viên Nguyễn Văn Thắng giành giải Nhất lứa tuổi 41–60; vận động viên Trần Đình Duy (DTR BLXCK Nhiêu Lộc) giành giải Nhất lứa tuổi 16–40. Ở nội dung đồng đội đồng hàng nam, Team Lập Đức Jewelry HCM giành giải Nhất lứa tuổi 41–60; Sài Gòn Velo – Khương Dung giành giải Nhất lứa tuổi 16–40.



Giải đua Xe đạp và Roller Marathon là hoạt động thể thao ý nghĩa trong chuỗi sự kiện “Tết Văn hóa – Nghĩa tình” của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân trong dịp đầu Xuân./.

Ban Tổ chức trao giải cho các Câu lạc bộ nội dung đua xe đạp đồng đội tính giờ nam. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN