Vovinam - Việt Võ Đạo hội tụ tại Paris sau 30 năm phát triển toàn cầu

Giải do do Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo tại châu Âu phối hợp tổ chức dưới sự ủy quyền của Tổng liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao quốc tế, sự kiện còn góp phần quảng bá văn hóa, tinh thần và những giá trị truyền thống của Việt Nam trên thế giới.

Có nguồn gốc từ Việt Nam, Vovinam - Việt Võ Đạo ngày càng phát triển rộng rãi tại nhiều quốc gia. Tại Pháp, môn võ này đã trở thành một bộ phận của đời sống võ thuật, với hơn 10.000 người tập luyện và khoảng 50 câu lạc bộ trong hệ thống Vovinam Pháp.

Quan chức các nước thuộc diện khách danh dự được mời chứng kiến giải đấu. Ảnh: Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp

Giải vô địch thế giới được tổ chức 4 năm một lần, xen kẽ với các giải vô địch châu Âu. Kỳ giải năm nay quy tụ khoảng 15 quốc gia và gần 325 vận động viên, tăng đáng kể so với khoảng 250 vận động viên của 4 năm trước. Nếu tính cả võ sư, huấn luyện viên, các đoàn và khán giả, tổng số người tham dự lên tới hơn 700. Một tiết mục biểu diễn võ thuật. Ảnh: Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp