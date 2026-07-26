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Vovinam - Việt Võ Đạo hội tụ tại Paris sau 30 năm phát triển toàn cầu

Từ ngày 22-25/7, Giải vô địch thế giới Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 7 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Georges Carpentier, quận 13, Paris, quy tụ đông đảo võ sư, vận động viên và đại diện đến từ nhiều quốc gia.

Giải do do Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo tại châu Âu phối hợp tổ chức dưới sự ủy quyền của Tổng liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao quốc tế, sự kiện còn góp phần quảng bá văn hóa, tinh thần và những giá trị truyền thống của Việt Nam trên thế giới.

Có nguồn gốc từ Việt Nam, Vovinam - Việt Võ Đạo ngày càng phát triển rộng rãi tại nhiều quốc gia. Tại Pháp, môn võ này đã trở thành một bộ phận của đời sống võ thuật, với hơn 10.000 người tập luyện và khoảng 50 câu lạc bộ trong hệ thống Vovinam Pháp.

Quan chức các nước thuộc diện khách danh dự được mời chứng kiến giải đấu. Ảnh: Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp
Một tiết mục biểu diễn võ thuật. Ảnh: Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp
Tiết mục múa lân tại giải đấu. Ảnh: Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp

Đào Dũng/TTXVN

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