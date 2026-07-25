Kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương

25/07/2026

Lễ bế mạc “Trại hè Việt Nam” chủ đề Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn đã diễn ra tối 24/7, tại tỉnh Khánh Hòa. Trại hè thu hút hơn 100 thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại hè Việt Nam là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Chương trình đã thu hút hàng nghìn thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần củng cố bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương, đất nước.

Các trại hè thực hiện lễ chào cờ trong chương trình bế mạc. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật do đoàn "Trại hè Việt Nam" biểu diễn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN