Sinh viên quốc tế đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026

22/07/2026

Ngày 22/7, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 12 (phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn Thanh niên phường Trung Mỹ Tây tổ chức chương trình đón tiếp đội hình tình nguyện viên quốc tế tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 33, năm 2026.



Năm nay, các đội hình tình nguyện quốc tế của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh có sự tham gia của 93 sinh viên quốc tế, gồm 48 sinh viên Malaysia cùng 45 sinh viên Indonesia, Campuchia và Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao tặng khăn rằn cho các chiến sĩ tình nguyện viên Malaysia tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh tại phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Tại lễ tiếp nhận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trung Mỹ Tây Nguyễn Thị Ngọc Duyên cho biết, qua hơn ba thập niên, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đã trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Địa phương trân trọng sự đồng hành của các trường đại học, các tổ chức thanh niên và đặc biệt là đoàn sinh viên Malaysia đã vượt qua khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và văn hóa để tham gia các hoạt động tình nguyện tại Trung Mỹ Tây.

Ban tổ chức trao tặng khăn rằn cho các chiến sĩ tình nguyện viên Malaysia tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh tại phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sự hiện diện của các sinh viên quốc tế không chỉ góp phần thực hiện các công trình, phần việc phục vụ cộng đồng mà còn là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và Malaysia. Thông qua các hoạt động tình nguyện, thanh niên hai nước có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.



Từ năm 2012 đến nay, tổ chức Sinh viên tình nguyện Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) thuộc Bộ Thống nhất Quốc gia Malaysia đã cử hơn 400 sinh viên tham gia các chương trình tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, 48 sinh viên Malaysia tiếp tục tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, trong đó 15 sinh viên được phân công hoạt động tại phường Trung Mỹ Tây.

Đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên TP. Hồ Chí Minh và sinh viên tình nguyện Malaysia chụp ảnh lưu niệm tại phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Trong gần một tháng, 15 sinh viên tình nguyện Malaysia sẽ phối hợp cùng đội hình sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức các lớp tiếng Anh, tin học miễn phí cho thiếu nhi; tham gia sinh hoạt hè, chương trình "Em là chiến sĩ nhí"; thăm, tặng quà các gia đình chính sách; đồng thời thực hiện nhiều công trình thanh niên như xây dựng vườn cây thuốc nam tại Trạm Y tế phường, vẽ tranh tường, trồng cây, lắp đặt thiết bị vui chơi thiếu nhi tại Công viên Khu phố 21, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách và thực hiện công trình tại Trường Tiểu học Trần Quang Cơ.



Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, các sinh viên còn tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, trải nghiệm ẩm thực và Ngày hội ASEAN (ASEAN Day), góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa thanh niên Việt Nam và Malaysia.

Đội hình sinh viên tình nguyện Malaysia tham gia thu gom cành cây, vệ sinh môi trường tại phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Đại diện đoàn sinh viên Malaysia tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 33, sinh viên Nur Dania Umairah Binti Joha cho biết, các tình nguyện viên mong muốn đồng hành cùng chính quyền, người dân và thanh niên địa phương trong các hoạt động phục vụ cộng đồng, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi và góp phần củng cố tình hữu nghị giữa thanh niên Malaysia và Việt Nam. Theo bạn Nur, chủ đề "Volunteerism for Unity - Tình nguyện vì sự đoàn kết" thể hiện hoạt động tình nguyện không chỉ là sự sẻ chia về thời gian và công sức mà còn là cầu nối của sự thấu hiểu, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khoảng cách.

Đại diện tổ chức Sinh viên tình nguyện YSS trao bảng tượng trưng hỗ trợ thực hiện công trình sơn vẽ tường và lắp đặt khu vui chơi trị tại phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Theo kế hoạch của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026, 93 sinh viên quốc tế sẽ được bố trí tham gia các đội hình tình nguyện tại nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố từ ngày 22/7 đến 14/8. Trong đó, 48 sinh viên Malaysia tham gia hoạt động tại xã Kim Long, phường Phú Lợi và phường Trung Mỹ Tây; 15 sinh viên Indonesia tham gia tại xã Bàu Lâm; 30 sinh viên Campuchia và Lào đồng hành cùng các đội hình tình nguyện của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh./.