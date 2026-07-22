Lan tỏa nghệ thuật tạo hình vỏ hộp và cảm hứng sáng tạo thủ công

22/07/2026

Là Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật tạo hình vỏ hộp Nhật Bản, nghệ sĩ Takahashi Kazuma đã biến những bao bì tưởng chừng bỏ đi thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Thông qua các triển lãm và hoạt động trải nghiệm tại Việt Nam, ông không chỉ truyền cảm hứng sáng tạo mà còn lan tỏa thông điệp về tái chế, bảo vệ môi trường và giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản.

Sinh năm 1973 tại thành phố Joetsu, tỉnh Niigata (Nhật Bản), Takahashi Kazuma yêu thích các hoạt động thủ công từ nhỏ như gấp giấy (origami) và sáng tạo từ hộp giấy đã qua sử dụng. Trong thời gian học đại học, ông bắt đầu thử nghiệm tạo hình từ chính những bao bì sản phẩm. Sự biến hóa của những chiếc hộp bỏ đi đã trở thành nguồn cảm hứng để ông phát triển Packpage - nghệ thuật tạo hình vỏ hộp.



Takahashi Kazuma từ năm 2005 đã hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Meiji và House Foods triển khai nhiều chương trình sáng tạo từ hộp giấy tái chế. Năm 2011, ông thành lập Hiệp hội Packpage Nhật Bản nhằm phát triển loại hình nghệ thuật này như một lĩnh vực công nghiệp sáng tạo và quảng bá ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.



Hiệp hội Packpage Nhật Bản được trao Giải thưởng Good Design ở hạng mục thúc đẩy thay đổi nhận thức cộng đồng vào năm 2015. Với Takahashi Kazuma, đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho sáng tạo nghệ thuật mà còn khẳng định giá trị của việc tái sử dụng vật liệu, góp phần xây dựng lối sống bền vững.

Tại Trung tâm giao lưu văn hoá Việt Nam- Nhật Bản, nghệ sĩ Takahashi Kazuma giới thiệu các tác phẩm làm từ vỏ hộp với công chúng Việt Nam. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Nghệ sĩ Takahashi Kazuma hướng dẫn trẻ em Việt Nam làm con vật từ vỏ hộp bánh bỏ đi. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam