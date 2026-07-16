Mang hương vị phở Việt Nam đến với bạn bè Đức

16/07/2026

Sau ba tuần, vượt hơn 4.000 km qua 6 quốc gia châu Âu, ngày 15/7, Hành trình Quảng diễn Phở tại châu Âu 2026 (Phở Cultural Roadshow Europe 2026) đã tới Nhà hàng Việt Phố, ở trung tâm Berlin - trạm dừng chân cuối cùng trong hành trình.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sự kiện quảng diễn Phở tại Berlin, do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức bảo trợ, đã thu hút sự tham gia của khoảng 200 người Việt Nam và Đức, trong đó có nhiều chủ nhà hàng, doanh nghiệp và đại diện nhiều tổ chức, hội đoàn người Việt. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành bày tỏ niềm vui khi được tham gia bảo trợ chương trình đặc biệt có ý nghĩa này, nhất là khi trạm dừng chân Berlin lại được tổ chức ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân - một biểu tượng của sự hội nhập thành công và đóng góp vào đa dạng văn hóa thủ đô Berlin của cộng đồng người Việt Nam. Đại sứ cảm ơn tổ chức We Love Phở đã lựa chọn Berlin làm một trạm dừng chân để đưa các nghệ nhân ẩm thực Việt Nam tới giới thiệu về những nét đẹp của các món ăn truyền thống Việt.

Nghệ nhân Lê Thị Thiết (thứ hai bên trái) cùng đoàn nghệ nhân Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức



Sự kiện đã giới thiệu đến các thực khách món phở bò và phở gà truyền thống và một số món ăn chọn lọc của ẩm thực 3 miền. Nghệ nhân Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội văn hóa ẩm thực Ninh Bình, Trưởng đoàn nghệ nhân Việt Nam, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức niềm vui khi được cộng đồng Việt Nam tại Berlin đón tiếp nồng hậu. Bà cho biết: “Những chương trình như thế này sẽ giúp bạn bè của chúng ta, những người ở Berlin, yêu phở hơn, gắn kết với ẩm thực Việt Nam hơn. Phở cũng là cầu nối ngoại giao, gắn kết con người. Những buổi như thế này giúp chúng ta giới thiệu, quảng bá được nhiều hơn nữa về bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ ẩm thực và cũng giúp những người làm nghề như chúng tôi tự tin, vững bước và có trách nhiệm hơn trong gìn giữ, lan tỏa và phát triển ẩm thực Việt”.

Quảng diễn Phở tại Berlin. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Ông Ngô Thế Đức, chủ chuỗi 15 nhà hàng tại Đức, trong đó có nhiều quán nằm trong Michelin guide, đánh giá: “Đây là sự kiện rất tuyệt vời và lần đầu tiên có ở Berlin. Tôi sinh ra ở Việt Nam và tới Đức năm 5 tuổi nên tôi rất háo hức khi được gặp những nghệ nhân ẩm thực Việt Nam ở đây và được học hỏi các món ăn Việt Nam thực sự được nấu như thế nào”.

Ông Phan Văn Sơn, chủ nhà hàng Złoty Smok ở thành phố Stargard, Ba Lan, người đã theo chân đoàn nghệ nhân ẩm thực trong chuyến quảng diễn phở châu Âu từ Ba Lan sang Đức chia sẻ: “Tôi làm nhà hàng ở Ba Lan đã được 30 năm. Tôi và vợ đã chờ đợi để tham gia chương trình We Love Phở này từ lâu. Tôi cảm thấy rất tự hào và cảm ơn các hội đoàn cũng như các nghệ nhân, đầu bếp đã đem đến cho những người xa quê hương như chúng tôi thêm tình cảm gắn bó. Hành trình này cho chúng tôi cơ hội học hỏi và giao lưu, và góp phần quảng bá phở và ẩm thực Việt trên đất châu Âu. Các đầu bếp của chúng tôi học hỏi thêm được rất nhiều để điều chỉnh các món ăn và phục vụ thực khách bản địa tốt hơn”.

Bánh xèo, một món ăn được nhiều người yêu thích. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Hành trình Quảng diễn Phở tại châu Âu 2026, kéo dài từ 26/6-15/7, là sáng kiến do Hội We Love Phở châu Âu và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình khởi xướng và đồng tổ chức, với sự đồng hành của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và 6 Đại sứ quán Việt Nam ở châu Âu. Hành trình đã đưa 8 nghệ nhân và chuyên gia ẩm thực có tên tuổi ở Việt Nam sang châu Âu để quảng bá phở và ẩm thực Việt Nam. Tám trạm dừng chân gồm: Praha (Séc), Vácsava (Ba Lan), Trnava (Slovakia), Bratislava (Slovakia), Vienna (Áo), Budapest (Hungary), Bochum và Berlin (Đức), mỗi nơi hành trình đều mang một câu chuyện và dấu ấn riêng nhưng đều nhằm lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp và cả những trăn trở đối với tương lai của ẩm thực Việt Nam.

Ban tổ chức đánh giá điều thành công lớn nhất của hành trình là sự kết nối giữa các hội đoàn, doanh nghiệp, nhà hàng, nghệ nhân, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Theo bà Cao Hồng Vinh, đại diện tổ chức We Love Phở, chương trình đã thành công trong nỗ lực đưa Phở trở thành cầu nối để quảng bá văn hóa Việt Nam và kiến tạo một mạng lưới những con người cùng chung tình yêu với văn hóa Việt Nam, cùng sẵn sàng đồng hành để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa ẩm thực Việt trong tương lai.

Sự kiện quảng diễn Phở tại Berlin thu hút khoảng 200 người tham dự. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức



Nhân dịp này, Hội We Love Phở cũng chính thức phát động Tuần lễ Phở tại châu Âu 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 7-13/12, với mong muốn hoạt động này sẽ trở thành một phong trào chung, nơi mỗi nhà hàng, mỗi doanh nghiệp và mỗi người yêu Phở đều có thể trở thành một đại sứ quảng bá văn hóa Việt Nam ngay tại cơ sở kinh doanh của mình. Bà Cao Hồng Vinh bày tỏ kỳ vọng: "Một ngày không xa, nhắc đến Phở là nhắc đến Việt Nam. Và nhắc đến Việt Nam là nhắc đến một dân tộc giàu bản sắc, giàu lòng hiếu khách và luôn biết kết nối con người với con người”.

We Love Phở là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ở Brussels, Bỉ, với sứ mệnh quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, với phở là biểu tượng trung tâm./.