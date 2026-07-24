Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình

24/07/2026





Ngày 22/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Nền tảng của hoà bình, an ninh và thịnh vượng”, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Dân chủ Congo (nước Chủ tịch HĐBA tháng 7/2026). Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đại diện Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự và phát biểu có Tổng Thư ký LHQ António Guterres cùng đại diện cấp cao từ 65 quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức khu vực và quốc tế. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Guterres cảnh báo nếu cộng đồng quốc tế không hành động quyết liệt và hiệu quả, nạn khai thác trái phép tài nguyên sẽ tiếp tục làm gia tăng bất bình đẳng, bất ổn và bạo lực. Ông Guterres kêu gọi chấm dứt tình trạng này và bảo đảm công bằng trong toàn bộ chuỗi giá trị tài nguyên, trong đó các quốc gia và cộng đồng phải là chủ thể được hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất từ tài nguyên của mình.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu phát biểu tại phiên thảo luận của HĐBA LHQ. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Đại diện các nước, tổ chức quốc tế cùng chia sẻ quan ngại và nhấn mạnh vai trò của quản trị tài nguyên một cách có trách nhiệm, minh bạch, bao trùm và bền vững.

Trong phát biểu, Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng sâu sắc giữa tài nguyên thiên nhiên với hoà bình, an ninh và phát triển bền vững toàn cầu, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu. Công sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế có cách tiếp cận toàn diện, dài hạn, phù hợp với từng quốc gia, lồng ghép quản lý tài nguyên vào các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, xây dựng hoà bình và tái thiết hậu xung đột, bảo đảm quyền lợi của các nước và cộng đồng sở hữu được thụ hưởng đầy đủ lợi ích chính đáng từ nguồn tài nguyên của mình.

Chia sẻ kinh nghiệm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Công sứ Nguyễn Hải Lưu kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế nhằm xây dựng các quy tắc và tiêu chuẩn chung hài hoà, minh bạch, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, vai trò sở hữu của các quốc gia đối với tài nguyên của mình; tránh chính trị hoá và vũ khí hoá các chuỗi cung ứng; đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển trong chế biến và sử dụng khoáng sản bền vững. Công sứ cũng khẳng định Việt Nam luôn cam kết quản trị tài nguyên có trách nhiệm, mong muốn phối hợp chặt chẽ với các đối tác để tài nguyên thực sự trở thành nền tảng cho hoà bình, thịnh vượng và phát triển bền vững./.