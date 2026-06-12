Việt Nam và Algeria mở rộng kết nối thương mại nông sản

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Algeria nói chung và tỉnh Gia Lai với tỉnh Skikda của Algeria nói riêng, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh mới đây đã có các cuộc làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Skikda, ông Saïd Akhrouf; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Skikda, ông Lakhchine Riad; và Hiệu trưởng Trường Đại học Skikda, ông Salim Haddad.

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu và các cán bộ Trường Đại học Skikda. Ảnh: Mạnh Hùng – PV TTXVN tại Algeria

Tại cuộc làm việc với Tỉnh trưởng Saïd Akhrouf, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho rằng bên cạnh nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Algeria, tỉnh Gia Lai và tỉnh Skikda còn có nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển doanh nghiệp.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, Đại sứ cho biết tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 đạt trên 8% và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10% trong năm nay. Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hay đối tác chiến lược với nhiều nước.

Tỉnh trưởng Saïd Akhrouf đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ quá trình đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Ông cho rằng nhân dân hai nước có nhiều nét tương đồng như tinh thần quật cường, trọng danh dự và thân thiện. Giới thiệu về Skikda, Tỉnh trưởng Saïd Akhrouf cho biết Skikda là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng nhất của Algeria với khu phức hợp lọc hóa dầu và năng lượng lớn hàng đầu châu Phi. Tỉnh đang triển khai dự án sản xuất Alkyl Benzene, dự án Hydrocracking để sản xuất nhiên liệu sạch và chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là hydro xanh phục vụ xuất khẩu sang châu Âu. Ông cho biết thêm bên cạnh thế mạnh công nghiệp, Skikda còn sở hữu hơn 140 km bờ biển, hệ thống cảng biển lớn thứ 3 Algeria, nhiều di tích lịch sử thời La Mã cùng tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa phong phú. Lãnh đạo tỉnh Skikda cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực điện Mặt Trời, đào tạo nguồn nhân lực, ngư nghiệp và nông nghiệp.

Đại sứ Việt Nam tại Algeria trao tặng Hiệu trưởng Trường Đại học Skikda cuốn sách về văn hóa Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng – PV TTXVN tại Algeria

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Skikda cùng đại diện nhiều doanh nghiệp địa phương, Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước nhằm giảm chi phí trung gian và mở rộng cơ hội hợp tác. Đại sứ cho biết Việt Nam hiện xuất khẩu chủ yếu cà phê, hạt điều, hạt tiêu, hàng dệt may, thép và một số sản phẩm công nghiệp sang Algeria, trong khi đất nước Bắc Phi này xuất khẩu sang Việt Nam thức ăn chăn nuôi, hóa chất, chà là và một số sản phẩm nông nghiệp khác. Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh thế mạnh của Việt Nam trong sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta. Ông cho biết nhiều doanh nghiệp Algeria hiện đã nhập khẩu trực tiếp cà phê Việt Nam với số lượng lớn và đánh giá cao chất lượng cũng như tính ổn định của nguồn cung. Đại sứ khẳng định sự hợp tác giữa Gia Lai và Skikda không chỉ bó hẹp giữa chính quyền hai tỉnh mà trọng tâm là hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Đại diện các doanh nghiệp Skikda bày tỏ quan tâm tới việc thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Một số doanh nghiệp xây dựng đánh giá cao tay nghề và sự nghiêm túc của lao động Việt Nam. Một số doanh nghiệp công nghệ thông tin và khởi nghiệp của Skikda cũng mong muốn hợp tác với các công ty Việt Nam trong phát triển phần mềm cho đại lý du lịch và ứng dụng vận tải cho khu vực nông thôn.

Tham quan Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường Đại học Skikda. Ảnh: Mạnh Hùng – PV TTXVN tại Algeria

Làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Skikda, Đại sứ Trần Quốc Khánh bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Algeria, đặc biệt là giữa Đại học Skikda và trường đại học tại tỉnh Gia Lai trong tương lai. Đại sứ đánh giá cao môi trường học tập xanh của nhà trường và cho rằng đây là nền tảng thuận lợi để phát triển các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học.

Giới thiệu về trường, Hiệu trưởng Salim Haddad cho biết Đại học Skikda hiện có khoảng 28.000 sinh viên, hơn 1.200 giảng viên, 21 phòng thí nghiệm nghiên cứu được cấp phép cùng nhiều chương trình hợp tác khoa học với các đối tác châu Âu. Trường đào tạo cả cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ, khoa học, kinh tế, luật, khoa học xã hội, hóa dầu và khoa học ứng dụng. Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định sẵn sàng thúc đẩy các chương trình hợp tác cùng có lợi với các đối tác Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Các cuộc làm việc diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và thực chất, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Algeria, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Skikda trong thời gian tới./.