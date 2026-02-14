Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản hữu cơ toàn cầu

CTCP Long Sơn của Việt Nam giới thiệu sản phẩm hạt điều nhân và điều rang hữu cơ. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

VOAA cho biết đây không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là cơ hội để nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh thương hiệu quốc gia Hữu cơ Việt Nam - “Organic of Việt Nam”; nâng cao năng lực doanh nghiệp và hỗ trợ hội nhập tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và xuất khẩu nông sản bền vững gắn với chiến lược quốc gia; học hỏi, cập nhật tiêu chuẩn và xu hướng thị trường hữu cơ quốc tế; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đã có chứng nhận hữu cơ hoặc thực hành tiêu chuẩn hữu cơ tham gia kết nối, thúc đẩy khả năng xuất khẩu.

Sản phẩm trà Hiệp Thành trưng bày tại Biofach. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Biofach 2026 đã giới thiệu các sản phẩm như hạt điều nhân và hạt điều rang, tiêu, quế, hồi, trà, gia vị, tinh dầu và chất tẩy rửa hữu cơ... với những tên tuổi quen thuộc từng tham dự Biofach nhiều năm như Vinasamex, Hiệp Thành, FNB, Long Sơn và Hanfimex… và cả doanh nghiệp mới tham dự lần đầu như Sen Capital.

Sản phẩm gia vị của Vinasamex. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Ông Phạm Minh Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra của VOAA, Trưởng đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự Biofach - cho biết đây là lần thứ 9 VOAA tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Biofach vì đây là hội chợ nông nghiệp hữu cơ lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Châu Âu có những tiêu chuẩn hữu cơ chuẩn mực và được đánh giá cao nhất nên những doanh nghiệp đạt được chứng chỉ châu Âu, được tham dự hội chợ và tiếp cận với các khách hàng châu Âu sẽ mở ra cơ hội tiến sâu vào thị trường này và từ đó có thể tiếp cận được hầu hết các thị trường trên thế giới.

Cũng theo ông Minh Đức, nhiều doanh nghiệp đã tham dự Biofach từ khi còn rất "trẻ" và giờ đây đã có bước phát triển vượt bậc với doanh số tăng gấp nhiều lần và có khả năng tự tham gia hội chợ với tư cách cá nhân để tiếp tục duy trì sự hiện diện, chăm sóc khách hàng cũ cũng như tìm khách hàng mới tại Biofach. Năm nay, tổng số doanh nghiệp Việt Nam tham dự Biofach là khoảng 14 - 15 đơn vị. “Các doanh nghiệp hữu cơ Việt Nam tham gia hội chợ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thay vì phần lớn xuất khẩu nguyên liệu thô như trước đây thì nay đã tự làm thương hiệu chế biến sâu hơn, dù nhỏ nhưng đã đủ tự tin để giới thiệu tại hội chợ lần này. Chúng tôi hy vọng, những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn đó sẽ giúp cho thương hiệu Việt có thể lan rộng hơn trên thị trường châu Âu cũng như thị trường quốc tế”, ông Đức nói.

Ngoài ra, cũng theo ông Minh Đức, việc tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam hội đủ điều kiện tham dự hội chợ hữu cơ lớn như Biofach luôn được Hiệp hội VOAA coi trọng hàng đầu, bởi vì ngoài thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ, việc bán hàng cũng sẽ thúc đẩy sản xuất mạnh ở trong nước.

Mặt hàng gia vị hữu cơ của Việt Nam được giới thiệu tại Biofach 2026. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Ông Phùng Sâm - Chủ tịch Hanfimex Group - cho biết năm nay doanh nghiệp của ông mang đến Biofach 2026 các sản phẩm chế biến sâu và tạo giá trị gia tăng bằng các sản phẩm đưa vào hệ thống bán lẻ của các siêu thị. Theo ông Sâm, có một yếu tố rất quan trọng là doanh nghiệp luôn luôn phải thay đổi theo nhu cầu thị trường và việc tham dự hội chợ sẽ giúp doanh nghiệp tìm hiểu cũng như nắm bắt các xu hướng mới. Ông Phùng Sâm nói: “Dựa vào nhu cầu, Hanfimex sẽ thay đổi phương pháp sản xuất phù hợp với nhu cầu của khách hàng, với mục tiêu là cung cấp sản phẩm mà khách hàng mong muốn chứ không phải những sản phẩm mình có”. Ông cũng cho rằng thị trường nông nghiệp hữu cơ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nhiều năm tới vì nhu cầu ăn sạch, uống sạch và đảm bảo sức khoẻ ngày càng gia tăng.

Tham gia Hội chợ Biofach lần đầu, “tân binh” Sen Capital mang đến hội chợ sản phẩm nước tẩy rửa sinh học Enzyco - thương hiệu tẩy rửa sinh học đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận Ecodetergent của Ecocert có trụ sở ở Pháp, một trong những tổ chức chứng nhận hữu cơ lớn nhất trên thế giới. Thành phần chính của sản phẩm tẩy rửa Enzyco là dịch chiết từ trái bồ hòn giầu saponin - một chất hoạt động bề mặt giúp làm sạch và diệt khuẩn trên chén bát, cùng với dịch chiết lên men từ vỏ dứa giầu enzyme Bromelain và các axit hữu cơ giúp dễ dàng phân tách vết bẩn, dầu mỡ rất hiệu quả và an toàn.