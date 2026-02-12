Sức sống làng nghề đúc đồng Đại Bái

Mỗi pho tượng, mỗi bộ đồ thờ, mỗi tác phẩm mỹ nghệ được trưng bày không chỉ phô diễn sự tinh xảo trong kỹ thuật chế tác mà còn kết tinh tâm huyết, kinh nghiệm và bản sắc của một làng nghề lâu đời. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa, kết nối sâu sắc hơn với công chúng và tiếp tục được tôn vinh.

Quảng bá tinh hoa đúc đồng gần 940 năm tuổi

Chị Nguyễn Thị Yến, người dân sống tại làng nghề đúc đồng Đại Bái, cho biết: Đến với Hội chợ Mùa Xuân 2026, gia đình chị có gian hàng trưng bày các sản phẩm gò, đúc đồng để giới thiệu tới khách hàng trong và ngoài nước. Đây là dịp để gia đình cũng như làng nghề Đại Bái quảng bá những sản phẩm truyền thống lâu đời, mang đậm giá trị văn hóa, nghệ thuật của một làng nghề gần 940 năm tuổi.

Theo chị Yến, hiện nay Đại Bái có khoảng 1.000 hộ làm nghề và làng nghề có khoảng 30 doanh nghiệp lớn hoạt động hiệu quả, đưa sản phẩm xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Bên cạnh các sản phẩm đúc, người dân còn sản xuất các sản phẩm gò từ vật liệu đồng. Trước đây, sản phẩm của làng nghề chủ yếu là các vật dụng gia đình thô sơ bằng đồng thau như thau, chậu, mâm, nồi, xoong, chảo… Ngày nay, làng nghề đã chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ có tính nghệ thuật và kỹ thuật cao nhằm mang lại giá trị kinh tế lớn hơn, như đỉnh đồng, lư hương, hoành phi, câu đối, tranh đồng (phong thủy, mã đáo), tượng đồng, bình hoa, đồ thờ cúng, chiêng…

Công đoạn chôn hoạ tiết, hoa văn lên bề mặt sản phẩm đòi hỏi sự khéo léo và tính chính xác cao của người thợ.

Sản phẩm của làng nghề Đại Bái hiện nay khá phong phú, đa dạng và có thị trường tiêu thụ ổn định. Nhờ đó, làng nghề luôn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong khu vực. Hiện nay, người lao động có kinh nghiệm tại làng nghề có thu nhập từ 500.000 - 700.000 đồng/người/ngày; thợ có trình độ kỹ thuật cao làm nghề đúc, gò đồng có thu nhập khoảng trên dưới 1 triệu đồng/người/ngày.

Nghề đúc đồng Đại Bái là kết tinh của sự cần cù, khéo léo và sáng tạo qua nhiều thế hệ. Những sản phẩm xuất hiện tại hội chợ là kết quả của quá trình lao động bền bỉ, nơi kỹ thuật gò, chạm, khảm truyền thống được gìn giữ song hành với tư duy đổi mới về hình thức, hoa văn và công năng. Sự hài hòa giữa yếu tố cổ truyền và thẩm mỹ hiện đại giúp đồ đồng Đại Bái vừa mang dáng dấp di sản, vừa phù hợp với không gian sống đương đại.

Công đoạn mài dũa, đánh bóng lấy màu để tạo độ bóng nâng cao giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm.

Không gian trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 vì thế không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm làng nghề mà còn là điểm gặp gỡ văn hóa, nơi người xem có thể cảm nhận rõ hơn “hồn nghề” ẩn sau từng đường nét chạm khắc. Thông qua các sản phẩm gò, đúc đồng Đại Bái, hình ảnh một làng nghề truyền thống giàu bản sắc, biết trân trọng quá khứ và chủ động thích ứng với hiện tại được lan tỏa tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần khẳng định giá trị bền vững của di sản thủ công Việt Nam.

Đối với nhiều người xem, các sản phẩm trưng bày không đơn thuần là hàng hóa mà là những “câu chuyện bằng đồng”, kể về làng nghề qua thời gian, về bàn tay tài hoa của người thợ và khát vọng gìn giữ di sản trong nhịp sống hiện đại.

Tập trung cao độ để kịp trả hàng cho khách. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

Đồ đồng Đại Bái tạo dấu ấn sâu đậm du khách