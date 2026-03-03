Tiềm năng địa phương
Đà Nẵng chuyển trục phát triển sang công nghệ cao
Sau khi xác định công nghiệp công nghệ cao và chế biến – chế tạo là động lực tăng trưởng trong chu kỳ phát triển 2026–2030, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian sản xuất và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ và liên kết vùng. Không gian công nghiệp của thành phố vì vậy không còn bó hẹp trong các khu công nghiệp hiện hữu mà đang được định hình theo mô hình hệ sinh thái sản xuất gắn với khu công nghệ cao, hạ tầng logistics và các trung tâm đổi mới sáng tạo.
Mở rộng không gian
Số liệu thống kê cho thấy, nền tảng sản xuất công nghiệp của thành phố đang được củng cố rõ rệt. Năm 2025, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trên 12%, tạo nền tảng quan trọng để thành phố mở rộng không gian sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Song song với các khu công nghiệp hiện hữu, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được xác định là hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao. Việc thu hút các dự án trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa và nghiên cứu – phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay thế dần mô hình gia công truyền thống.
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Đà Nẵng giai đoạn 2021–2025 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt theo hướng chất lượng cao và tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến – chế tạo. Năm 2022, vốn FDI cấp mới còn ở mức khiêm tốn, chưa tới 100 triệu USD, phản ánh giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh. Tuy nhiên, từ năm 2023 trở đi, dòng vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu phục hồi và tăng dần, với nhiều dự án trong lĩnh vực điện tử, ICT và sản xuất công nghệ cao được cấp phép.
Diễn biến này cho thấy, trong chu kỳ phục hồi và tăng tốc 2021–2025, Đà Nẵng đã từng bước chuyển từ thu hút FDI theo chiều rộng sang thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, gắn với khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chuyên ngành. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng khu vực.
Đánh giá về định hướng phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương cho rằng sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ và logistics được xác định là ba trụ cột then chốt, có khả năng tạo tăng trưởng nhanh và lan tỏa mạnh trong giai đoạn 2026–2030.
Theo bà Phương, việc hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các trung tâm logistics sẽ tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp sản xuất lớn đầu tư vào thành phố, qua đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trên nền tảng kết quả giai đoạn 2021–2025, thành phố đặt mục tiêu thu hút FDI có chọn lọc trong giai đoạn 2026–2030, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và công nghiệp hỗ trợ, gắn với phát triển khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và hạ tầng logistics chiến lược. Định hướng này nhằm hình thành nền sản xuất hiện đại, có khả năng tiếp nhận công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp đô thị.
Hình thành hành lang sản xuất – logistics liên vùng
Khi hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế và các tuyến giao thông kết nối liên vùng được hoàn thiện, mạng lưới sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng sẽ được mở rộng ra ngoài phạm vi nội đô, kết nối với các trung tâm sản xuất lân cận, tạo nên hành lang công nghiệp của khu vực miền Trung. Mô hình này cho phép thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao và chế biến – chế tạo quy mô lớn.
Mới đây, các bộ, ngành cùng nhiều địa phương đã đóng góp ý kiến cho Đà Nẵng điều chỉnh nội dung quy hoạch phát triển thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, không gian phát triển công nghiệp được định hướng theo mô hình tập trung, chuyên sâu, gắn với khu công nghệ cao, các khu công nghiệp mới và hệ thống hạ tầng logistics chiến lược; trong đó cảng Liên Chiểu giữ vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu và động lực hình thành chuỗi sản xuất – logistics của thành phố.
Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn trong vùng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất. Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2027, Tập đoàn THACO xác định năm 2026 là giai đoạn tăng tốc sau quá trình tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình tập đoàn công nghiệp đa ngành tích hợp sản xuất, nghiên cứu – phát triển và hạ tầng logistics. Theo lộ trình, doanh nghiệp sẽ giới thiệu dòng xe Minibus thương hiệu riêng từ năm 2026 và dự kiến ra mắt dòng ô tô du lịch thương hiệu THACO vào năm 2027, đánh dấu bước chuyển từ lắp ráp sang chế tạo trong ngành công nghiệp ô tô.
Sự kết nối giữa hệ thống khu công nghiệp, khu công nghệ cao, hạ tầng logistics và các trung tâm sản xuất quy mô lớn trong vùng cho thấy không gian công nghiệp Đà Nẵng đang mở rộng theo hướng liên kết vùng. Đáng chú ý, sau sáp nhập, chính không gian phát triển trong nội tại địa giới hành chính của thành phố cũng được mở rộng đáng kể, bao gồm các khu kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển của Quảng Nam trước đây như Kỳ Hà, Tam Kỳ, Chu Lai... Sự bổ sung này tạo thêm dư địa quan trọng về quỹ đất công nghiệp, hạ tầng cảng biển và chuỗi sản xuất – logistics, góp phần hình thành một không gian công nghiệp quy mô lớn và liên hoàn hơn, tạo thêm nội lực phát triển mới không chỉ theo cấp số cộng. Đây là yếu tố then chốt giúp thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại.
Có thể thấy, khi không gian sản xuất được mở rộng, hạ tầng công nghiệp – logistics được hoàn thiện và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dần hình thành, công nghiệp Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng vững chắc hơn. Không gian công nghiệp mở rộng không chỉ tạo dư địa tăng trưởng trước mắt mà còn đặt nền móng lâu dài để công nghiệp giữ vai trò nền tảng trong cấu trúc kinh tế đô thị hiện đại và trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của miền Trung./.