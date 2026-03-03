Đà Nẵng chuyển trục phát triển sang công nghệ cao

Mở rộng không gian

Trong nhiều năm qua, hệ thống các khu công nghiệp như Hòa Khánh, Hòa Cầm, Liên Chiểu… đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố định hướng mở rộng không gian công nghiệp theo chiều sâu, ưu tiên các khu công nghiệp chuyên ngành, công nghệ cao và thân thiện môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp chế biến – chế tạo và công nghiệp công nghệ cao.

Số liệu thống kê cho thấy, nền tảng sản xuất công nghiệp của thành phố đang được củng cố rõ rệt. Năm 2025, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trên 12%, tạo nền tảng quan trọng để thành phố mở rộng không gian sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với các khu công nghiệp hiện hữu, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được xác định là hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao. Việc thu hút các dự án trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa và nghiên cứu – phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay thế dần mô hình gia công truyền thống.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Đà Nẵng giai đoạn 2021–2025 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt theo hướng chất lượng cao và tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến – chế tạo. Năm 2022, vốn FDI cấp mới còn ở mức khiêm tốn, chưa tới 100 triệu USD, phản ánh giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh. Tuy nhiên, từ năm 2023 trở đi, dòng vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu phục hồi và tăng dần, với nhiều dự án trong lĩnh vực điện tử, ICT và sản xuất công nghệ cao được cấp phép.

Hệ thống dây chuyền lắp ráp ô tô của Tập đoàn THACO Trường Hải. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN Đến năm 2024, thành phố thu hút khoảng 243,4 triệu USD vốn FDI, tăng hơn 33% so với năm trước cho thấy môi trường đầu tư dần được cải thiện và các dự án công nghệ cao bắt đầu gia tăng. Sang năm 2025, dòng vốn FDI ghi nhận bước tăng trưởng mạnh, đạt hơn 520 triệu USD vốn đăng ký, gấp nhiều lần so với giai đoạn trước và tập trung vào các dự án điện tử, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu – phát triển.

Diễn biến này cho thấy, trong chu kỳ phục hồi và tăng tốc 2021–2025, Đà Nẵng đã từng bước chuyển từ thu hút FDI theo chiều rộng sang thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, gắn với khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chuyên ngành. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng khu vực.

Đánh giá về định hướng phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương cho rằng sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ và logistics được xác định là ba trụ cột then chốt, có khả năng tạo tăng trưởng nhanh và lan tỏa mạnh trong giai đoạn 2026–2030.

Theo bà Phương, việc hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các trung tâm logistics sẽ tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp sản xuất lớn đầu tư vào thành phố, qua đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên nền tảng kết quả giai đoạn 2021–2025, thành phố đặt mục tiêu thu hút FDI có chọn lọc trong giai đoạn 2026–2030, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và công nghiệp hỗ trợ, gắn với phát triển khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và hạ tầng logistics chiến lược. Định hướng này nhằm hình thành nền sản xuất hiện đại, có khả năng tiếp nhận công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp đô thị.

Hình thành hành lang sản xuất – logistics liên vùng