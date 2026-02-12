Làng hoa giấy Phú Sơn rực rỡ vào vụ Tết

12/02/2026

Những ngày giáp Tết, khi không khí xuân lan tỏa khắp miền quê Nam Bộ, làng hoa giấy Phú Sơn, trước đây thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nay nằm trên địa bàn hai xã mới của tỉnh Vĩnh Long là Vĩnh Thành và Phước Mỹ Trung, lại tất bật đưa hàng trăm nghìn chậu hoa rực rỡ đi khắp mọi miền đất nước để phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của người dân.

Trải qua hơn 2 thập niên, làng nghề hoa giấy Phú Sơn nay đã trở thành vùng chuyên canh lớn, cung ứng cả triệu cây hoa

mỗi dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Hơn hai thập niên bền bỉ giữ sắc xuân



Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, nghề trồng và chăm sóc hoa giấy ở Phú Sơn đã trở thành sinh kế chính của cộng đồng cư dân địa phương. Đến nay, toàn vùng ước tính có khoảng hơn 400 hộ trồng hoa giấy với tổng diện tích lên đến hàng chục hecta. Mỗi năm, làng nghề cung ứng ra thị trường gần 1 triệu sản phẩm hoa giấy, phục vụ nhu cầu từ Nam ra Bắc.



Trên những lối đi nhỏ dẫn vào làng, hoa giấy khoe sắc dày đặc với đủ gam màu đỏ, hồng, tím, vàng, trắng, cam… Từ những chậu nhỏ gọn đặt trước hiên nhà đến những gốc lớn uốn lượn cầu kỳ, dáng trực, dáng hoành, dáng bay hay thác đổ, tất cả tạo nên không gian rực rỡ, đậm chất miệt vườn, níu chân du khách mỗi độ xuân về.

Những vườn hoa bạt ngàn rực rỡ sắc màu là sinh kế chính của khoảng hơn 400 hộ dân nơi đây. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Phú Sơn hiện được đánh giá là một trong những vùng chuyên canh hoa giấy lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh vùng trồng hoa giấy nổi tiếng của làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Việc gần như chuyên canh một loại cây trồng giúp người dân tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật ghép màu, xử lý ra hoa và tạo dáng, từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho hoa giấy Phú Sơn.



Giữa không gian sắc màu rực rỡ ấy, nhịp lao động của người trồng hoa diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ. Chăm hoa không chỉ là tưới nước, bón phân, mà còn là cả quá trình uốn cành, ghép gốc, tạo thế và “canh” từng đợt nắng, gió để hoa kịp bung nở đúng dịp Tết.

Người dân tất bật tưới tiêu, chăm sóc vườn hoa những ngày giáp Tết để đảm bảo hoa bung nở đúng thời điểm vàng.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam Chị Hai, chủ một vườn hoa giấy rộng khoảng 1.000 m² trên tuyến đường hoa, cho biết gia đình chị trồng và chăm sóc hoa tại vườn nhà, đến mùa Tết mới đưa hoa ra khu vực này để bán. “Sau khi trừ hết chi phí giống, phân bón, nhân công và tiền thuê mặt bằng, mỗi năm tùy vào lượng hoa bán ra gia đình tôi thu được từ 100 đến 200 triệu đồng lợi nhuận từ việc bán hoa giấy dịp Tết”,- chị Hai chia sẻ. Hoa giấy là loại cây đặc biệt, thuộc nhóm cây thân gỗ leo, dễ tạo dáng, có khả năng chịu hạn tốt, cho hoa nở dày, màu sắc rực rỡ và bền lâu; đồng thời mang ý nghĩa biểu trưng cho may mắn, thịnh vượng, vẻ đẹp sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Qua bàn tay khéo léo của người trồng, hoa giấy trở thành những tác phẩm cây cảnh có giá trị thẩm mỹ cao, được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến.

Các nhà vườn sáng tạo nhiều kiểu dáng độc đáo như mái nhà, cổng chào để thu hút khách tham quan và chụp ảnh.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Lối đi vào vườn rợp bóng hoa, tạo nên những đường hầm hoa giấy rực rỡ, điểm check-in yêu thích của giới trẻ.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Tuyến “đường hoa” 3 km – điểm hẹn du lịch mới của miền sông nước



Một trong những dấu ấn nổi bật của làng hoa giấy Phú Sơn hiện nay là tuyến “đường hoa” dài khoảng 3 km nằm trên trục đường liên xã, được chính quyền địa phương tập trung phát triển như một điểm đến du lịch cộng đồng. Dọc hai bên đường là hàng trăm hộ kinh doanh, trưng bày và buôn bán hoa giấy, hình thành không gian tham quan – mua sắm đặc trưng của làng nghề.

Cảnh bốc xếp hàng hóa nhộn nhịp diễn ra từ sáng đến đêm, báo hiệu một mùa vụ bội thu cho làng nghề.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Những năm gần đây, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tuyến đường hoa trở nên thông thoáng, thuận tiện cho vận chuyển cũng như đón khách tham quan. Phú Sơn từ đó dần trở thành địa điểm check-in quen thuộc của du khách và giới trẻ mỗi dịp cuối năm.



Không gian ngập tràn sắc hoa, những chậu hoa giấy lớn nhỏ được xếp thẳng hàng, vươn cao, uốn lượn dọc lối đi tạo nên phông nền rực rỡ cho các hoạt động chụp ảnh, ghi hình. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, các ê-kíp sáng tạo nội dung tìm đến đây để lưu lại khoảnh khắc mùa xuân rất riêng của vùng đất trồng hoa.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ về Phú Sơn du xuân sớm, tận hưởng không khí trong lành và sắc thắm của loài hoa may mắn.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh tham quan, du khách còn có thể trực tiếp trò chuyện với người trồng, tìm hiểu kỹ thuật ghép hoa, cách uốn thân, tạo tán và xử lý cho hoa nở đúng dịp. Những câu chuyện nghề được kể ngay bên luống hoa, giữa mùi đất ẩm và nắng cuối năm, khiến trải nghiệm ở Phú Sơn thêm phần gần gũi và chân thực.



Anh Hoàng Thanh, thành viên Câu lạc bộ nông dân làm kinh tế giỏi của xã Phước Mỹ Trung, chủ hai vườn hoa giấy mang tên A Hia, cho biết, từ năm 2018, anh quyết định chuyển hẳn từ trồng cây ăn trái sang trồng hoa giấy. Hiện nay, mỗi năm anh sản xuất khoảng 2.000 gốc hoa, từ các loại cỡ nhỏ giá 70.000 – 80.000 đồng/chậu đến những gốc bonsai, cổ thụ lớn có giá 5 – 7 triệu đồng/chậu.

Người dân tất bật chăm sóc vườn hoa những ngày giáp Tết để đảm bảo hoa bung nở đúng thời điểm vàng.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam “Trước dịch Covid-19, việc kinh doanh hoa giấy mang lại cho tôi nguồn lợi nhuận khá ổn định, khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm”, anh Thanh chia sẻ. Theo anh, thị trường hoa giấy ngày càng mở rộng, không chỉ phục vụ Tết mà còn được ưa chuộng trong trang trí sân vườn, nhà ở và các khu nghỉ dưỡng.

Xe tải của thương lái tấp nập ra vào "đường hoa" để thu mua và vận chuyển hoa đi các tỉnh thành tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Vào cao điểm giáp Tết, cả tuyến đường hoa rộn ràng người mua, người bán, người tham quan và chụp ảnh. Những chậu hoa được hoàn thiện dáng thế, xếp ngay ngắn dọc lối đi, sẵn sàng theo chân thương lái về khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Từ một làng nghề nhỏ hình thành hơn hai thập niên trước, Phú Sơn hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong bức tranh chung của vùng hoa kiểng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Bài: Trung Khánh - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam