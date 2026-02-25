Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng những cánh đồng công nghệ cao

Xã Đạ Tẻh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã An Nhơn, Đạ Lây và thị trấn Đạ Tẻh (thuộc huyện Đạ Huoai cũ) từ tháng 7/2025. Giai đoạn 2021- 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển nông nghiệp. Đặc biệt khi Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ ra đời, địa phương đã tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị… đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh Trần Thế Hoàng cho biết ngay sau khi Nghị quyết 57 ra đời, cấp ủy và chính quyền huyện đã nhanh chóng quán triệt, triển khai tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên toàn địa bàn. Cụ thể Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết và chương trình hành động về chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp... Đặc biệt để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngày 27/10/2025, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực giai đoạn 2026- 2030. Mục tiêu lớn nhất của nghị quyết này là phát triển nông nghiệp thông minh gắn với chuỗi giá trị và liên kết sản xuất- tiêu thụ, hình thành các vùng sản xất tập trung quy mô lớn, chuyên canh theo cây chủ lực. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, địa phương này sẽ hình thành 3 vùng sản xuất công nghệ cao, trong đó 1 vùng với 1.000 ha cây ăn trái chủ lực như sầu riêng, bưởi da xanh, măng cụt… áp dụng kỹ thuật tiên tiến như tưới nhỏ giọt, bón phân tự động, kiểm soát côn trùng thông minh...

Nằm cách trung tâm Đà Lạt gần 200km, xã Đạ Tẻh xưa nay được biết đến là vùng đất gian khó của tỉnh Lâm Đồng bởi khí hậu khô hạn, đất đai cằn cỗi. Những năm gần đây, địa phương này nổi lên với những sản phẩm nông nghiệp OCOP ứng dụng công nghệ cao như lúa nếp quýt, sầu riêng, bưởi da xanh, dâu tằm… áp dụng công nghệ tiến tiến, là một trong những nội dung đưa nghị quyết vào cuộc sống của Đảng ủy xã.

Vùng thứ 2 với 1.200 ha lúa nếp quýt là sản phẩm OCOP vốn đã nổi tiếng trong nước, trong đó 100% khâu làm đất và 70% khâu chăm sóc được cơ giới hóa. Vùng 3 với 300 ha dâu tằm cũng được cơ giới hóa hầu hết các khâu sản xuất. Ngoài ra, mục tiêu lớn khác mà địa phương đặt ra là xây dựng thêm 3- 5 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; phát triển từ 5- 7 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, có nhận dện thương hiệu với mà vùng trồng và bao bì đồng nhất…



Theo UBND xã Đạ Tẻh, toàn địa bàn xã hiện có 15 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Nhờ được chứng nhận chất lượng, các sản phẩm của địa phương đã nhanh chóng chinh phục thị trường trong và ngoài tỉnh. Các vùng sản xuất tập trung, thuận tiện cho ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao hiện là vùng 1.000 ha trồng lúa đặc sản Nếp Quýt với giá trị sản xuất 220 triệu đồng/ha; khu vực trồng cây ăn trái 1.059 ha trong đó có 830 ha trồng sầu riêng… Đến năm 2025 toàn xã đã có 7 hợp tác xã nông nghiệp đang từng bước tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trên địa bàn xã cũng đã hình thành 3 chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm đối với sản phẩm sầu riêng và tre tầm vông, góp phần tiêu thụ sản phẩm ổn định, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.



Ông Lưu Văn Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh cho biết thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã, chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng cơ giới hoá rộng rãi để nâng cao chất lượng, sản lượng và tiến tới sản xuất bền vững, xây dựng thương hiệu lúa gạo, đặc sản. Các sản phẩm đã được công nhận OCOP đã thực sự mở ra cơ hội cho người nông dân, đặc biệt trong việc tiếp cận khách hàng, thị trường mới qua đó nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.



Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 04, Đảng ủy xã đã đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm về quy hoạch sản xuất nông nghiệp với kế hoạch sử dụng đất dài hạn; chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây hiệu quả cao, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển liên kết chuỗi giá trị, thương hiệu và sản phẩm OCOP; xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật…

Với giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp, xã Đạ Tẻh tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Do đặc điểm địa phương là vùng khô hạn, nên sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, cảm biến môi trường, hệ thống IoT (mạng lưới các thiết bị, cảm biến kết nối với nhau thông qua Internet để thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu). Với giải pháp cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, xã Đạ Tẻh phấn đấu đến năm 2030, 100% diện tích sản xuất lúa và 80% diện tích cây ăn trái được cơ giới hóa khâu làm đất…