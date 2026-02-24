Sắc tím trên đất phù sa

Giữa vùng đất phù sa đặc trưng của xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long - nơi lâu nay gắn bó với những vườn dừa và các loại cây ăn trái truyền thống, mô hình trồng nho kết hợp du lịch trải nghiệm của ông Hai Lẩm (ông Võ Văn Lẫm, ấp Mỹ Sơn Đông) đang mở ra một gam màu mới cho bức tranh nông nghiệp địa phương.



Từ vài dây nho mang về trồng thử trong khu vườn nhỏ, đến nay, vườn nho của ông Hai Lẩm đã được mở rộng lên khoảng 4.000 m², trở thành một trong những mô hình sản xuất - du lịch nông nghiệp tiêu biểu của xã Phước Mỹ Trung.

Ông Võ Văn Lẫm (Hai Lẩm, áo thun trắng) đang giới thiệu mô hình trồng nho trên đất phù sa với đoàn khách tham quan. Từ sự hoài nghi ban đầu,

vườn nho của ông nay đã trở thành điểm sáng về nông nghiệp kết hợp du lịch tại xã Phước Mỹ Trung. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Từ hoài nghi trên đất phù sa đến những giàn nho trĩu quả



Theo ông Lẫm, việc đưa cây nho - vốn quen với khí hậu khô nóng của miền Trung về trồng trên vùng đất phù sa, độ ẩm cao của miền Tây từng khiến không ít người hoài nghi. Thế nhưng, bằng quá trình tự mày mò học hỏi kỹ thuật, chủ động tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, ông mạnh dạn cải tạo đất, làm liếp cao, đầu tư hệ thống nhà che, tăng khả năng thoát nước để giúp cây nho thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Hiện nay, vườn của ông trồng khoảng 5-6 loại nho khác nhau, gồm nho đỏ, nho kẹo, nho ngón tay, nho xanh. Một số giống nho cao cấp và cả các giống nho thân gỗ cũng đang được ông trồng thử nghiệm. Việc bố trí giống hợp lý, kết hợp kỹ thuật xử lý ra hoa giúp vườn có thể cho trái hai vụ mỗi năm, phục vụ đồng thời nhu cầu tham quan và tiêu thụ tại chỗ.

Hệ thống nhà màng che mưa giữ vai trò then chốt giúp cây nho – vốn ưa nắng nóng – có thể sinh trưởng ổn định và tránh được sâu bệnh dưới điều kiện thời tiết mưa nhiều của miền Tây. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam