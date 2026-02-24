Sắc tím trên đất phù sa
Giữa vùng đất phù sa đặc trưng của xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long - nơi lâu nay gắn bó với những vườn dừa và các loại cây ăn trái truyền thống, mô hình trồng nho kết hợp du lịch trải nghiệm của ông Hai Lẩm (ông Võ Văn Lẫm, ấp Mỹ Sơn Đông) đang mở ra một gam màu mới cho bức tranh nông nghiệp địa phương.
Từ vài dây nho mang về trồng thử trong khu vườn nhỏ, đến nay, vườn nho của ông Hai Lẩm đã được mở rộng lên khoảng 4.000 m², trở thành một trong những mô hình sản xuất - du lịch nông nghiệp tiêu biểu của xã Phước Mỹ Trung.
Từ hoài nghi trên đất phù sa đến những giàn nho trĩu quả
Theo ông Lẫm, việc đưa cây nho - vốn quen với khí hậu khô nóng của miền Trung về trồng trên vùng đất phù sa, độ ẩm cao của miền Tây từng khiến không ít người hoài nghi. Thế nhưng, bằng quá trình tự mày mò học hỏi kỹ thuật, chủ động tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, ông mạnh dạn cải tạo đất, làm liếp cao, đầu tư hệ thống nhà che, tăng khả năng thoát nước để giúp cây nho thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.
Hiện nay, vườn của ông trồng khoảng 5-6 loại nho khác nhau, gồm nho đỏ, nho kẹo, nho ngón tay, nho xanh. Một số giống nho cao cấp và cả các giống nho thân gỗ cũng đang được ông trồng thử nghiệm. Việc bố trí giống hợp lý, kết hợp kỹ thuật xử lý ra hoa giúp vườn có thể cho trái hai vụ mỗi năm, phục vụ đồng thời nhu cầu tham quan và tiêu thụ tại chỗ.
Khi vườn nho trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm
Không dừng lại ở sản xuất thuần nông, ông Hai Lẩm sớm lựa chọn hướng đi “nông nghiệp trải nghiệm”, mở cửa vườn đón khách tham quan, chụp ảnh và thưởng thức nho ngay tại giàn. Trung bình mỗi tháng, khu vườn đón hàng trăm lượt khách, chủ yếu là khách trong nước do các doanh nghiệp lữ hành, trong đó có Công ty Du lịch Mekong Lodge, đưa đến. Bên cạnh đó, nhiều đoàn khách quốc tế cũng bắt đầu chủ động tìm đến tham quan, trải nghiệm.
Hiện mức vé tham quan tại vườn là 30.000 đồng/lượt, đã bao gồm thức uống phục vụ tại chỗ. Nho được bán trực tiếp cho du khách với giá trung bình khoảng 80.000 đồng/kg. Ngoài trái tươi, gia đình ông Lẫm đang từng bước nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm chế biến từ nho nhằm gia tăng giá trị và kéo dài chuỗi tiêu thụ.
Theo ông Lẫm, lợi thế lớn nhất của mô hình là vừa quảng bá được sản phẩm, vừa tạo đầu ra ổn định ngay tại vườn, giảm phụ thuộc vào thương lái, đồng thời hình thành không gian sinh thái phục vụ du lịch nông thôn.
Từ thực tiễn canh tác, ông cho rằng khâu thoát nước và che mưa giữ vai trò then chốt để cây nho sinh trưởng ổn định trên đất phù sa. Cây nho ưa ánh sáng, không chịu được ngập úng và rất dễ phát sinh nấm bệnh khi mưa kéo dài. Vì vậy, hệ thống nhà che, kỹ thuật cắt tỉa cành, quản lý sâu bệnh và điều tiết nước tưới được áp dụng chặt chẽ, giúp vườn nho phát triển ổn định, năng suất khá đồng đều giữa các vụ.
Từ một mô hình mang tính thử nghiệm ban đầu, vườn nho của ông Hai Lẩm nay đã trở thành một điểm tham quan nông nghiệp tiêu biểu của xã Phước Mỹ Trung, đóng góp trực tiếp cho định hướng phát triển du lịch nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương.
Đáng chú ý, mô hình trồng nho gắn với du lịch của ông Lẫm cũng phù hợp với chủ trương chung của chính quyền địa phương trong việc tăng cường liên kết sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch nông thôn.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện để các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, trong đó có vườn nho của ông Hai Lẩm, tiếp tục phát triển; đồng thời tăng cường hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, từng bước hình thành các tuyến tham quan nông nghiệp - sinh thái trên địa bàn, góp phần làm phong phú thêm hệ thống điểm đến du lịch của địa phương.
Từ vùng đất lâu nay quen với những loại cây trồng truyền thống, sự xuất hiện của những giàn nho xanh mướt, trĩu quả hôm nay không chỉ mang lại một giá trị kinh tế mới cho người nông dân, mà còn kể câu chuyện về tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động thích ứng và chuyển đổi của người nông dân miền Tây sông nước - trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp đa giá trị gắn với du lịch và chuyển đổi số./.
Bài: Trung Khánh - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam