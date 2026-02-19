Tiềm năng địa phương
Đưa du lịch Khánh Hòa vươn tầm quốc tế
Hướng tới thu hút du khách quốc tế, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”. Chiến lược được xây dựng bài bản, khoa học và có chiều sâu, tạo cơ sở thống nhất cho công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và xúc tiến du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới.
Sự tăng trưởng tích cực
Thực tiễn phát triển du lịch những năm qua cho thấy, du lịch Khánh Hòa đã có bước tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.
Giai đoạn 2020 - 2025, tổng thu du lịch ước đạt hơn 185.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 62,2%, cao hơn khoảng hai lần mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 49,6 triệu lượt, trong đó khách du lịch quốc tế đạt khoảng 13,6 triệu lượt, với tốc độ tăng trưởng bình quân 64,5%.
Thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa cho thấy, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng sau sáp nhập tỉnh, tổng thu du lịch đạt 67 nghìn tỷ đồng, tăng 16,84% so với cùng kỳ năm 2024; với số lượt khách đạt 16,4 triệu lượt, tăng 14,38% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng 13,41% so với cùng kỳ.
Với không gian phát triển và nguồn lực được mở rộng sau sáp nhập, Khánh Hòa hội tụ nhiều lợi thế và tiềm năng nổi trội, đủ điều kiện để vươn lên trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trên thị trường Đông Nam Á.
Địa phương sở hữu gần 500 km bờ biển, hơn 200 đảo và quần đảo cùng bốn vịnh biển nổi bật gồm Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Vĩnh Hy, thuận lợi phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch tàu biển quốc tế. Tỉnh có hai vườn quốc gia là Núi Chúa và Phước Bình. Trong đó, Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh và các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên đặc thù.
Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Khánh Hòa còn là vùng đất hội tụ, giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh, Chăm và Raglai, với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú cùng nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt cho điểm đến.
Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong bốn trụ cột động lực tăng trưởng.
Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.
Cụ thể, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 9 tỷ USD; đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt khoảng 20%. Tổng lượt khách đạt 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40–45%. Hoạt động du lịch dự kiến tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững của địa phương.
Định hướng đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á; phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Hướng tới thị trường quốc tế
Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 12 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 21.659 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm khoảng 40 chuyến. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi hoạt động du lịch tàu biển và sự hấp dẫn của vùng đất Khánh Hòa đối với khách quốc tế.
Để xây dựng chiến lược phát triển du lịch lâu dài, tỉnh Khánh Hòa đã xác định nhóm thị trường quốc tế trọng điểm, tiềm năng với 20 thị trường mục tiêu. Thị trường ưu tiên (9 quốc gia) có nhu cầu cao và tiềm năng kết nối mạnh: Châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan); khu vực Bắc Mỹ và thị trường nội địa (nền tảng duy trì ổn định quanh năm).
Thị trường tăng trưởng và tiềm năng (11 quốc gia) nhắm đến các nơi có nhu cầu du lịch nước ngoài tăng và tiềm năng chiến lược dài hạn như: Châu Âu (Đức, Vương quốc Anh, Belarus, Ba Lan); châu Á - Thái Bình Dương (Australia, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore); Trung Đông (UAE, Qatar, Saudi Arabia), ưu tiên phân khúc đầu tư dài hạn và khách chi tiêu cao.
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã đối chiếu với các mô hình phát triển du lịch tiêu biểu trong nước và quốc tế như Đà Nẵng, Phú Quốc của Việt Nam, Phuket của Thái Lan, Bali của Indonesia, Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Gold Coast của Australia. Qua đó, Khánh Hòa nhận diện rõ các thế mạnh nổi trội, những hạn chế, điểm nghẽn trong phát triển du lịch.
Trên nền tảng nghiên cứu đó, Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 hướng tới đổi mới mô hình phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững, phát huy bản sắc riêng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Chiến lược đã xác định 36 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, qua đó định hình cách tiếp cận tổng thể trong tổ chức không gian du lịch, phát triển sản phẩm. Khánh Hòa tập trung xây dựng thương hiệu điểm đến, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới mô hình quản trị và hướng tới phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn tới.
Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi để đón khách quốc tế. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và đa dạng, gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, với các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam, các tuyến cao tốc, cảng biển. Sân bay quốc tế Cam Ranh có lưu lượng hành khách đứng thứ 4 cả nước dễ dàng cho kết nối du lịch trong nước và quốc tế. Cùng với đó, hệ thống cơ sở lưu trú phát triển với quy mô lớn, hiện có 1.458 cơ sở với 71.196 phòng, trong đó 111 cơ sở từ 3 - 5 sao với 28.296 phòng (chiếm khoảng 40%), tạo nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch quy mô lớn và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Khánh Hòa./.