Đưa du lịch Khánh Hòa vươn tầm quốc tế

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang) là điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Sự tăng trưởng tích cực

Thực tiễn phát triển du lịch những năm qua cho thấy, du lịch Khánh Hòa đã có bước tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Giai đoạn 2020 - 2025, tổng thu du lịch ước đạt hơn 185.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 62,2%, cao hơn khoảng hai lần mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 49,6 triệu lượt, trong đó khách du lịch quốc tế đạt khoảng 13,6 triệu lượt, với tốc độ tăng trưởng bình quân 64,5%.

Thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa cho thấy, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng sau sáp nhập tỉnh, tổng thu du lịch đạt 67 nghìn tỷ đồng, tăng 16,84% so với cùng kỳ năm 2024; với số lượt khách đạt 16,4 triệu lượt, tăng 14,38% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng 13,41% so với cùng kỳ.

Với không gian phát triển và nguồn lực được mở rộng sau sáp nhập, Khánh Hòa hội tụ nhiều lợi thế và tiềm năng nổi trội, đủ điều kiện để vươn lên trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trên thị trường Đông Nam Á.

Địa phương sở hữu gần 500 km bờ biển, hơn 200 đảo và quần đảo cùng bốn vịnh biển nổi bật gồm Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Vĩnh Hy, thuận lợi phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch tàu biển quốc tế. Tỉnh có hai vườn quốc gia là Núi Chúa và Phước Bình. Trong đó, Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh và các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên đặc thù.

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Khánh Hòa còn là vùng đất hội tụ, giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh, Chăm và Raglai, với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú cùng nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt cho điểm đến.

Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa là điểm du lịch thu hút khách du lịch.

Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong bốn trụ cột động lực tăng trưởng.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Đi thuyền khám phá vịnh Vĩnh Hy là một trải nghiệm không thể bỏ quan khi du khách tới đây.

Cụ thể, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 9 tỷ USD; đóng góp của ngành dịch vụ, du lịch vào GRDP đạt khoảng 20%. Tổng lượt khách đạt 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40–45%. Hoạt động du lịch dự kiến tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững của địa phương.

Định hướng đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á; phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Hướng tới thị trường quốc tế

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 12 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 21.659 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm khoảng 40 chuyến. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi hoạt động du lịch tàu biển và sự hấp dẫn của vùng đất Khánh Hòa đối với khách quốc tế.