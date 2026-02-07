Nghề làm kẹo dừa thủ công kết hợp du lịch làng nghề ở Bến Tre
Kẹo dừa, mứt dừa từ lâu đã trở thành món bánh đãi khách quen thuộc trong mâm bánh kẹo Tết cổ truyền của người Việt, đặc biệt ở các tỉnh Nam Bộ. Giữa sắc xuân rộn ràng, bên cạnh các loại bánh kẹo hiện đại, vị ngọt thanh của kẹo dừa vẫn giữ một chỗ đứng riêng, gợi nhắc hương vị quê nhà và những giá trị truyền thống bền bỉ theo thời gian.
Kẹo dừa có nguồn gốc từ vùng đất Bến Tre - xứ dừa trù phú với diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào của địa phương, người dân nơi đây đã sáng tạo nên những món bánh kẹo giản dị mà tinh tế, dần dần vang danh khắp trong và ngoài nước. Ngày nay, nghề làm kẹo dừa không chỉ là sinh kế, mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất sông nước miền Tây.
Tại xã Phú Túc, cơ sở sản xuất kẹo dừa Đất Dừa của bà Huỳnh Thu Nguyệt đã hoạt động hơn 20 năm qua. Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, xưởng sản xuất và khu trưng bày sản phẩm của cơ sở luôn nhộn nhịp, bởi nhu cầu thị trường tăng cao. Bà Nguyệt cho biết, nguyên liệu chính để làm kẹo, mứt dừa là cơm dừa lấy từ những trái dừa ta trồng tại địa phương. Nếu ngày thường cơ sở sử dụng khoảng 90kg cơm dừa mỗi ngày thì vào cao điểm Tết, lượng nguyên liệu tăng lên khoảng 120kg/ngày để kịp đáp ứng đơn hàng.
Quy trình làm kẹo dừa tuy không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự dày dạn kinh nghiệm của người thợ. Từ khâu chọn cơm dừa đạt chuẩn, ép lấy nước cốt, đến công đoạn nấu kẹo đều phải canh lửa và thời gian thật chuẩn xác để viên kẹo đạt độ dẻo, mềm vừa phải. Công thức truyền thống gồm khoảng 70% nước cốt dừa và 30% mạch nha, tạo nên vị kẹo dừa nguyên bản. Từ nền tảng đó, những người thợ xứ dừa đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều hương vị mới như sầu riêng, đậu phộng, cacao, lá dứa, cà phê… đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng. Ngoài kẹo dừa, cơ sở còn sản xuất mứt dừa, bánh dừa, kẹo chuối, tiêu thụ qua hệ thống đại lý truyền thống và các kênh thương mại điện tử.
Điểm đặc biệt của cơ sở Đất Dừa là mô hình kết hợp sản xuất với du lịch làng nghề. Theo bà Nguyệt, vào ngày thường, cơ sở đón khoảng 200-300 lượt khách quốc tế đến tham quan; cuối tuần, lượng khách có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Du khách được trực tiếp tìm hiểu các công đoạn làm kẹo dừa thủ công, trải nghiệm không gian làng quê miền Tây, thưởng thức sản phẩm tại chỗ và mua về làm quà.
“Việc kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm không chỉ giúp tăng thêm thu nhập, mà còn góp phần gìn giữ, giới thiệu và quảng bá nghề làm kẹo dừa truyền thống - niềm tự hào của quê hương chúng tôi”, bà Huỳnh Thu Nguyệt chia sẻ.
Kẹo dừa, mứt dừa vì thế không chỉ là một đặc sản địa phương, mà còn là sứ giả văn hóa mang hình ảnh cây dừa Việt Nam vươn xa. Trong những ngày xuân sum vầy, viên kẹo dừa ngọt dịu bên tách trà ấm như nhắc nhớ về cội nguồn, về những giá trị giản dị nhưng bền bỉ của tình thân và sự đoàn viên mỗi độ Tết đến, Xuân về./.
Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam