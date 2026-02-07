Nghề làm kẹo dừa thủ công kết hợp du lịch làng nghề ở Bến Tre

07/02/2026

Kẹo dừa, mứt dừa từ lâu đã trở thành món bánh đãi khách quen thuộc trong mâm bánh kẹo Tết cổ truyền của người Việt, đặc biệt ở các tỉnh Nam Bộ. Giữa sắc xuân rộn ràng, bên cạnh các loại bánh kẹo hiện đại, vị ngọt thanh của kẹo dừa vẫn giữ một chỗ đứng riêng, gợi nhắc hương vị quê nhà và những giá trị truyền thống bền bỉ theo thời gian.

Cơ sở sản xuất kẹo dừa Đất Dừa (xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long), mô hình kết hợp sản xuất kẹo dừa truyền thống và tham quan làng nghề, du lịch sinh thái nổi tiếng ở địa phương. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Kẹo dừa có nguồn gốc từ vùng đất Bến Tre - xứ dừa trù phú với diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào của địa phương, người dân nơi đây đã sáng tạo nên những món bánh kẹo giản dị mà tinh tế, dần dần vang danh khắp trong và ngoài nước. Ngày nay, nghề làm kẹo dừa không chỉ là sinh kế, mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất sông nước miền Tây.

Tại xã Phú Túc, cơ sở sản xuất kẹo dừa Đất Dừa của bà Huỳnh Thu Nguyệt đã hoạt động hơn 20 năm qua. Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, xưởng sản xuất và khu trưng bày sản phẩm của cơ sở luôn nhộn nhịp, bởi nhu cầu thị trường tăng cao. Bà Nguyệt cho biết, nguyên liệu chính để làm kẹo, mứt dừa là cơm dừa lấy từ những trái dừa ta trồng tại địa phương. Nếu ngày thường cơ sở sử dụng khoảng 90kg cơm dừa mỗi ngày thì vào cao điểm Tết, lượng nguyên liệu tăng lên khoảng 120kg/ngày để kịp đáp ứng đơn hàng.