Đà Nẵng: Kỳ vọng lớn tại các buổi tiếp xúc ứng cử viên

Tại Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng có 5 ứng cử viên gồm: Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thanh An - Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và bà Phạm Thị Trang - Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.Tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định quyết tâm, trong trường hợp được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định. Theo đó, các ứng cử viên cam kết tham gia nghiêm túc, có trách nhiệm cao tại các kỳ họp của Quốc hội; tích cực đóng góp ý kiến, tham gia quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước. Mục tiêu là bảo đảm các nghị quyết, luật và quyết định được ban hành bám sát thực tiễn đời sống, phù hợp lòng dân, có định hướng chiến lược và tính khả thi cao; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững.Sau khi theo dõi phần trình bày của các ứng cử viên, cử tri tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng vào chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nhiều ý kiến nhận định nội dung chương trình được xây dựng bài bản, gắn với thực tiễn địa phương, thể hiện rõ trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và định hướng phát triển lâu dài mà các ứng cử viên hướng tới.Trong không khí trao đổi cởi mở và mang tính xây dựng, cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh như quy hoạch và chỉnh trang đô thị, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, cùng với việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân tốt hơn.Tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến nhân dân. Tiêu biểu như tại xã Tây Hồ và phường An Hải, các ứng cử viên đã trực tiếp báo cáo nội dung trọng tâm nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu, khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ chức trách, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền.Trong các buổi tiếp xúc, ứng cử viên nhấn mạnh quyết tâm đồng hành cùng thành phố trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết, chính sách của Hội đồng nhân dân. Không khí các hội nghị diễn ra dân chủ, thẳng thắn, với nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề thiết thực như quy hoạch, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, việc làm, giáo dục, y tế và an ninh trật tự. Cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy trách nhiệm, nói đi đôi với làm, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, thành phố Đà Nẵng có số đơn vị bầu cử là 5, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người, số người ứng cử là 24 người.Đà Nẵng hiện có 23 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, số đại biểu được bầu là 76 người. Toàn thành phố có 628 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, số đại biểu được bầu là 1.907 người./.