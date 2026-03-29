Việt Nam giành 3 HCV ở giải wushu vô địch trẻ thế giới 2026

Tấm HCV mới nhất thuộc về VĐV Hạ Gia Huy ở nội dung nam đao nam lứa tuổi U14 với 8,846 điểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp Gia Huy bước lên bục cao nhất tại giải, cho thấy sự ổn định và tiến bộ rõ rệt của võ sĩ trẻ này. Trước đó, Gia Huy cũng đã mang về một HCV ở nội dung nam quyền với số điểm 8,866, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh đến từ Kazakhstan, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ hay Đài Bắc Trung Hoa.

Hạ Gia Huy giành 2 HCV cho Việt Nam.

HCV còn lại của đội tuyển thuộc về Lục Anh Hào ở nội dung nam đao, sau khi VĐV này đạt 8,486 điểm với bài biểu diễn thuyết phục. Bên cạnh đó, đội wushu trẻ Việt Nam còn giành thêm 2 HCB nhờ công của Chu Tuệ Anh (thái cực quyền nữ) và Bàn Gia Hân, cùng 1 HCĐ của Nguyễn Khắc Lê Hoàng ở nội dung thái cực phiến U17.

Giải wushu vô địch trẻ thế giới 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc, quy tụ đông đảo VĐV trẻ hàng đầu thế giới tranh tài ở cả nội dung biểu diễn (taolu) và đối kháng (sanda). Đội tuyển Việt Nam tham dự với 21 VĐV.

Theo ban huấn luyện, các võ sĩ trẻ vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích trong những ngày thi đấu còn lại, khi giải sẽ kéo dài đến hết ngày 30-3. Đây cũng là dịp quan trọng để các VĐV tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.