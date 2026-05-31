Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương tại Khánh Hòa

31/05/2026

Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026 diễn ra từ ngày 29 - 31/5/2026 đã tạo điểm nhấn nổi bật cho du lịch Khánh Hòa mùa hè năm nay.

Hơn 1.200 mô tô phân khối lớn diễu hành trên cung đường biển Nha Trang. Ảnh Đặng Tuấn –TTXVN

Khánh Hòa quảng bá du lịch qua Lễ hội mô tô phân khối lớn quốc tế. Ảnh Đặng Tuấn –TTXVN

Sự kiện quy tụ khoảng 2.300 mô tô phân khối lớn cùng các biker, câu lạc bộ mô tô đến từ 11 quốc gia. Con số cho thấy sức hút ngày càng lớn của Khánh Hòa đối với các sự kiện thể thao, giải trí và du lịch mang tầm quốc tế. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Khánh Hòa thu hút khoảng 90.000 lượt khách; trong đó có 35.000 lượt khách quốc tế và 55.000 lượt khách nội địa.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN