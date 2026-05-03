Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4/2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 4/2026, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026.

Du khách quốc tế xem sơ đồ du lịch tham quan Hoàng thành Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp, ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng; cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Nhóm thị trường này đóng góp khoảng 72% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, riêng hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới 39,8%.

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường tiếp tục chuyển dịch theo hướng đa dạng, cân bằng hơn với sự nổi lên của nhiều thị trường tiềm năng. Đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường Nga với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á. Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, Philippines tăng 73,4% vượt qua Malaysia, lọt vào tốp 10 thị trường hàng đầu. Tiếp theo là Campuchia tăng 41,6%, Indonesia tăng 30,1%, Singapore tăng 29,8% và Malaysia tăng 21,7%, trong khi Thái Lan duy trì đà tăng ổn định ở mức 8,4%. Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị trí thị trường chiến lược với mức tăng trưởng cao 59,1%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.