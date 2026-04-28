“Du lịch chậm” ở Việt Nam: Lối đi riêng giàu bản sắc để trải nghiệm di sản

Số đông muốn tìm kiếm những hành trình ít điểm đến hơn nhưng đa dạng trải nghiệm hơn, không ồn ào nhưng giàu cảm xúc hơn và đặc biệt có thể kết nối sâu sắc với con người, văn hóa bản địa...

Hội An được đánh giá là điểm đến giàu trải nghiệm cho du lịch chậm ở Việt Nam.

Ngành du lịch toàn cầu nhiều năm qua vận hành theo logic tối đa hóa trải nghiệm trong thời gian tối thiểu. Nhưng cũng chính cách tiếp cận này đang khiến nhiều điểm đến quá tải, “đánh rơi” bản sắc và suy giảm chất lượng trải nghiệm. Thậm chí một số chính quyền địa phương ở cả châu Âu, châu Á đã phải kêu gọi các biện pháp kiểm soát đám đông để “cứu” điểm đến.

Trong “vòng xoáy” đó du lịch chậm (slow travel) xuất hiện như một phản ứng tự nhiên, khi du khách bắt đầu cảm thấy mỏi mệt với việc chạy đua với thời gian theo một lịch trình dày đặc… "Quay lưng với quá khứ,” giờ đây số đông muốn tìm kiếm những hành trình ít điểm đến hơn nhưng giàu giá trị trải nghiệm hơn, ít ồn ào hơn nhưng giàu cảm xúc hơn và đặc biệt là có thể kết nối sâu sắc với đời sống con người, văn hóa bản địa.

Thậm chí, không ít người tìm kiếm một nơi mà ở đó thời gian đang… ngừng lại, để được thong dong dạo bước, chậm rãi nhâm nhi bầu không khí trong lành và sống như thể... chẳng có ngày mai.

Giám đốc Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm nhận định ngày càng nhiều du khách quốc tế rời xa những hành trình dày đặc để hướng đến các trải nghiệm mang tính kết nối, từ ẩm thực, văn hóa, hay mỗi khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên. Trong bối cảnh đó, sức hút của điểm đến không còn nằm ở việc “check-in” số lượng các địa danh, mà ở cách du khách tương tác, cảm nhận và gắn kết với vùng đất và con người nơi mình ghé thăm.

Trong xu hướng dịch chuyển toàn cầu hướng tới những trải nghiệm sâu sắc và bền vững hơn như thế, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến “du lịch chậm” hàng đầu châu Á được tìm kiếm nhiều nhất. Đáng chú ý, Hội An (Đà Nẵng) đứng đầu danh sách này nhờ hội tụ đủ những yếu tố giúp du khách sống chậm, cảm nhận trọn vẹn nhịp sống và chiều sâu văn hóa địa phương.

Phố Hội lung linh về đêm. Ảnh: CTV/Vietnam+

Hội An gây ấn tượng với không gian phố nhỏ cổ kính, thuận tiện cho đi bộ hay đạp xe vào các ngõ ngách khám phá, cảm nhận sự hoài cổ của nhịp sống chậm rãi. Ngoài những con phố lung linh đèn lồng, du khách quốc tế thường dành nhiều thời gian trải nghiệm nhịp sống cùng người dân địa phương, ghé các tiệm may đo trang phục theo yêu cầu, tham gia các lớp học nấu ăn, hay đạp xe dạo qua những cánh đồng lúa xanh mướt…

Phố Hội là nơi lưu giữ rõ nét lịch sử giao thương lâu đời của Việt Nam qua kiến trúc đa dạng và nền ẩm thực phong phú, chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa như Việt Nam, Trung Hoa và Nhật Bản. Sự giao thoa ấy đã tạo nên bản sắc riêng, giúp Hội An trở thành điểm đến không chỉ để tham quan, mà còn để cảm nhận và kết nối.

Việc Hội An được vinh danh trong danh sách các điểm đến “du lịch chậm” tiêu biểu châu Á vừa tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Việt trong mắt bạn bè quốc tế, vừa phù hợp với xu hướng du lịch bền vững toàn cầu, đồng thời cho thấy tính thực tiễn của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động kinh tế, xã hội…

Thực tế đã cho thấy trong một thế giới ngày càng nhanh, “chậm một nhịp” lại trở nên xa xỉ. Giữa dòng chảy đó, Hội An bằng cách giữ cho mình nhịp điệu chậm rãi riêng đã “vô tình” đi trước xu hướng, và gợi mở cho du lịch nước nhà một lối đi: không cần chạy đua theo du lịch đại chúng, mà chọn con đường của chiều sâu, của bản sắc và của những trải nghiệm giàu cảm xúc để định vị giá trị điểm đến.

“Du lịch chậm” không có nghĩa là đi chậm hơn, mà là đi sâu vào những giá trị cốt lõi, “gõ cửa” những điểm chạm trong tim để neo vào tâm trí du khách ấn tượng khó phai nhòa./.