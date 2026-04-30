Việt Nam vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới

30/04/2026

Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu, với hình ảnh một điểm đến an toàn, hấp dẫn và ngày càng cởi mở. Những tín hiệu tích cực đến từ chính sách thị thực, sự gia tăng của dòng khách quốc tế và các danh hiệu uy tín đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho ngành du lịch quốc gia.

Du khách trải nghiệm cắm trại trong Hang Én, một trong những hang động tự nhiên lớn nhất trên thế giới, nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Oxalis

Theo cập nhật tháng 3/2026 của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam đã vươn lên vị trí 84 thế giới, tăng 6 bậc so với cuối năm 2025. Công dân Việt Nam hiện có thể đến 48 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước hoặc chỉ cần các thủ tục đơn giản như e-visa, visa tại chỗ hoặc ETA.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc nâng hạng hộ chiếu không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, học tập và làm việc ở nước ngoài, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh một Việt Nam năng động và sẵn sàng kết nối. Chính sách thị thực linh hoạt cũng đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy du lịch. Các đường bay thẳng từ châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ngày càng được mở rộng, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách quốc tế.

Vịnh Hạ Long, nằm tại tỉnh Quảng Ninh, là Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với gần 2.000 đảo đá vôi kỳ vĩ trên vịnh xanh ngọc bích. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Song song với đó, Việt Nam tiếp tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín. Năm 2026, tạp chí Condé Nast Traveler xếp Việt Nam ở vị trí 17 trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. Sức hút của điểm đến không chỉ nằm ở các địa danh nổi tiếng mà còn ở trải nghiệm bản địa chân thực. Những hành trình khám phá miền núi phía Bắc, lưu trú tại homestay, hay trải nghiệm đời sống địa phương đang ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng.

Các con số tăng trưởng cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với năm trước, trong khi khách du lịch nội địa đạt 135,5 triệu lượt. Thị trường du lịch đang bước vào giai đoạn tái định hình với xu hướng đa dạng hóa sản phẩm và chú trọng trải nghiệm bền vững.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An (Thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Trong quý I/2026, du lịch Việt Nam liên tiếp đón nhận nhiều danh hiệu quốc tế quan trọng. Hội An được vinh danh là “Thành phố Du lịch Thế giới năm 2026”, trong khi Phú Quốc tiếp tục giữ danh hiệu “Điểm đến Biển đảo Thiên nhiên hàng đầu châu Á” do World Travel Awards trao tặng. Hà Nội cũng ghi dấu ấn khi lọt top 10 thành phố đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2026 do Travel + Leisure bình chọn, nhờ sự hòa quyện giữa nét cổ kính, kiến trúc lịch sử và nhịp sống hiện đại.

Một điểm nhấn khác của núi Bà Đen là Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tọa lạc trên đỉnh núi cao 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ - được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”.

Khách du lịch đến với Vinpearl Safari Phú Quốc (tỉnh An Dương). Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Những thành tựu này gắn liền với chủ trương hội nhập quốc tế được định hướng trong Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội và du lịch. Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định miễn thị thực song phương, đồng thời phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa và thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách toàn cầu.

Với những bước tiến đồng bộ từ chính sách đến sản phẩm và quảng bá, Việt Nam đang từng bước vươn xa, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn và bền vững trên bản đồ du lịch thế giới./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam





