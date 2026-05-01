Các địa phương đẩy mạnh kích cầu, hút khách nội địa
Bước vào cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè 2026, thị trường du lịch đang chứng kiến sự sôi động trở lại với hàng loạt chương trình kích cầu quy mô lớn.
Không chỉ dừng ở việc giảm giá, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã đồng loạt làm mới sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm nhằm thu hút du khách, đồng thời tạo đà tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch trong bối cảnh chi phí vận hành còn nhiều biến động.
Làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho du khách
Ghi nhận từ nhiều địa phương trên cả nước, các chương trình kích cầu năm nay được triển khai đồng bộ, kéo dài nhiều tháng và hướng đến đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Cụ thể, tại Lâm Đồng, chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè 2026” được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 8, với nhiều sự kiện hấp dẫn. Địa phương này không chỉ tập trung quảng bá hình ảnh thông qua các chiến dịch truyền thông mà còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, gần gũi.
Trong khi đó, tỉnh Quảng Ninh tạo dấu ấn bằng Lễ hội ánh sáng trên tàu du lịch, diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5. Khoảng 60 tàu du lịch tham gia diễu hành trên vịnh Hạ Long, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo về đêm. Song song với đó, các sản phẩm truyền thống như nghỉ dưỡng biển đảo, tour tham quan vịnh và du lịch cộng đồng cũng được nâng cấp nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Tại Lào Cai, chuỗi 19 sự kiện với chủ đề “Một hành trình, muôn trải nghiệm” tập trung khai thác chiều sâu văn hóa bản địa. Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật năm nay là Lễ hội Hoa hồng Fansipan 2026 tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, thu hút hàng vạn du khách ngay từ những ngày đầu khai mạc.
Với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”, lễ hội không chỉ là điểm hẹn mùa hè rực rỡ mà còn đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của khu du lịch. Tâm điểm là thung lũng hoa rộng gần 50.000m², quy tụ hàng nghìn gốc hồng leo Sa Pa cùng hàng ngàn giống hồng ngoại từ Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản… tạo nên không gian sắc màu ấn tượng giữa núi rừng Hoàng Liên.
Việc đưa các lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Hoa hồng vào chuỗi kích cầu cho thấy Lào Cai đang đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng trải nghiệm, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với yếu tố văn hóa - nghệ thuật.
Ở khu vực phía Nam, TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp lữ hành. Nhiều chương trình kích cầu được tung ra với mức giảm giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Đáng chú ý, một số tour cao cấp đi châu Âu, Úc, Mỹ cũng giảm sâu đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm.
Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch mới tiếp tục được làm mới như Free Walking Tour hay các tour lịch sử “Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại”, “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng”. Đặc biệt, sản phẩm ngắm cảnh bằng trực thăng từ Vũng Tàu mang đến trải nghiệm cao cấp, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách.
Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch VinaGroup cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc liên tục làm mới sản phẩm là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp và điểm đến giữ chân du khách. Không chỉ dừng ở yếu tố giá, du khách hiện nay chú trọng nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm, sự khác biệt và tính cá nhân hóa trong mỗi hành trình. Vì vậy, các đơn vị cần đầu tư sáng tạo sản phẩm, nâng cao dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
Đại diện Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cũng cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đơn vị đã chủ động tung ra nhiều sản phẩm, hoạt động giải trí mới nhằm thu hút du khách. Bên cạnh việc nâng cấp các khu vui chơi hiện hữu, đơn vị còn tổ chức thêm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội theo chủ đề và trải nghiệm tương tác dành cho gia đình, trẻ em; đồng thời hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá vé, combo ưu đãi cũng được triển khai để kích cầu, đáp ứng nhu cầu vui chơi tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.
Linh hoạt kích cầu, thích ứng áp lực chi phí
Dù thị trường có dấu hiệu phục hồi tích cực, ngành du lịch vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí tăng cao, đặc biệt là chi phí vận chuyển. Điều này buộc các doanh nghiệp và địa phương phải linh hoạt trong việc xây dựng sản phẩm và chính sách giá.
Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương nhằm tạo ra những sản phẩm đa dạng, hấp dẫn trong dịp lễ và mùa hè. Việc tối ưu chi phí, kết hợp nhiều dịch vụ trong một gói sản phẩm giúp du khách dễ dàng tiếp cận hơn với các chuyến đi.
Theo ông Phạm Huy Bình, Sở đang phối hợp với các đơn vị vận tải, hàng không, đường sắt và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các gói combo trọn gói, bao gồm vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tham quan với mức giá ưu đãi. Những sản phẩm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự thuận tiện cho du khách.
Ở góc độ chuyên gia, TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, giá nhiên liệu gia tăng đang tạo áp lực trực tiếp lên toàn bộ chuỗi cung ứng du lịch, trong đó hàng không là lĩnh vực chịu tác động rõ rệt nhất. Khi chi phí vận chuyển leo thang, giá tour buộc phải điều chỉnh theo, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến quyết định chi tiêu của du khách. Thay vì ưu tiên những chuyến đi xa hay hành trình dài ngày như trước, nhiều người bắt đầu cân nhắc kỹ hơn về ngân sách, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.
Theo TS Dương Đức Minh, xu hướng dịch chuyển từ các điểm đến xa sang gần đang diễn ra ngày càng rõ nét. Du khách có xu hướng ưu tiên các tour nội địa hoặc khu vực lân cận, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo trải nghiệm. Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương tiện di chuyển cũng thay đổi, khi nhiều người chuyển sang các phương án có chi phí hợp lý hơn như đường bộ hoặc đường sắt, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hàng không như trước đây.
Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, bên cạnh kích cầu, ngành du lịch đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính minh bạch trong kinh doanh. Các doanh nghiệp được yêu cầu niêm yết và bán đúng giá, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn. Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong mùa cao điểm./.