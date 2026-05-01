Các địa phương đẩy mạnh kích cầu, hút khách nội địa

Không chỉ dừng ở việc giảm giá, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã đồng loạt làm mới sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm nhằm thu hút du khách, đồng thời tạo đà tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch trong bối cảnh chi phí vận hành còn nhiều biến động.

Du khách chọn các điểm đến nội địa để trải nghiệm dịp lễ 30/4 và 1/5 và hè 2026.

Làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho du khách

Ghi nhận từ nhiều địa phương trên cả nước, các chương trình kích cầu năm nay được triển khai đồng bộ, kéo dài nhiều tháng và hướng đến đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Cụ thể, tại Lâm Đồng, chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè 2026” được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 8, với nhiều sự kiện hấp dẫn. Địa phương này không chỉ tập trung quảng bá hình ảnh thông qua các chiến dịch truyền thông mà còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, gần gũi.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Ninh tạo dấu ấn bằng Lễ hội ánh sáng trên tàu du lịch, diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5. Khoảng 60 tàu du lịch tham gia diễu hành trên vịnh Hạ Long, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo về đêm. Song song với đó, các sản phẩm truyền thống như nghỉ dưỡng biển đảo, tour tham quan vịnh và du lịch cộng đồng cũng được nâng cấp nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Lễ hội hoa hồng Sa Pa 2026 khai màn thu hút nhiều du khách check-in bên triệu đoá hồng.

Tại Lào Cai, chuỗi 19 sự kiện với chủ đề “Một hành trình, muôn trải nghiệm” tập trung khai thác chiều sâu văn hóa bản địa. Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật năm nay là Lễ hội Hoa hồng Fansipan 2026 tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, thu hút hàng vạn du khách ngay từ những ngày đầu khai mạc.

Với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”, lễ hội không chỉ là điểm hẹn mùa hè rực rỡ mà còn đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của khu du lịch. Tâm điểm là thung lũng hoa rộng gần 50.000m², quy tụ hàng nghìn gốc hồng leo Sa Pa cùng hàng ngàn giống hồng ngoại từ Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản… tạo nên không gian sắc màu ấn tượng giữa núi rừng Hoàng Liên.

Việc đưa các lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Hoa hồng vào chuỗi kích cầu cho thấy Lào Cai đang đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng trải nghiệm, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với yếu tố văn hóa - nghệ thuật.

Du khách thích thú ngắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ.

Ở khu vực phía Nam, TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp lữ hành. Nhiều chương trình kích cầu được tung ra với mức giảm giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Đáng chú ý, một số tour cao cấp đi châu Âu, Úc, Mỹ cũng giảm sâu đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm.

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch mới tiếp tục được làm mới như Free Walking Tour hay các tour lịch sử “Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại”, “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng”. Đặc biệt, sản phẩm ngắm cảnh bằng trực thăng từ Vũng Tàu mang đến trải nghiệm cao cấp, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch VinaGroup cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc liên tục làm mới sản phẩm là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp và điểm đến giữ chân du khách. Không chỉ dừng ở yếu tố giá, du khách hiện nay chú trọng nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm, sự khác biệt và tính cá nhân hóa trong mỗi hành trình. Vì vậy, các đơn vị cần đầu tư sáng tạo sản phẩm, nâng cao dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Du khách nhí thích thú trải nghiệm các trò chơi tại khu du lịch, vui chơi tại TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cũng cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đơn vị đã chủ động tung ra nhiều sản phẩm, hoạt động giải trí mới nhằm thu hút du khách. Bên cạnh việc nâng cấp các khu vui chơi hiện hữu, đơn vị còn tổ chức thêm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội theo chủ đề và trải nghiệm tương tác dành cho gia đình, trẻ em; đồng thời hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá vé, combo ưu đãi cũng được triển khai để kích cầu, đáp ứng nhu cầu vui chơi tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.