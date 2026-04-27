Du lịch Hà Nội bứt tốc, củng cố đà tăng trưởng hướng tới mốc 12 triệu khách quốc tế

Với lượng khách và doanh thu tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội đang cho thấy sức bật rõ rệt sau giai đoạn phục hồi. Đà tăng trưởng này không chỉ phản ánh hiệu quả của các giải pháp kích cầu và nâng cấp dịch vụ, mà còn tạo nền tảng để Thủ đô tiến gần hơn tới mục tiêu đón trên 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Đoàn doanh nghiệp lữ hành thành phố Hà Nội khảo sát thực tế tại một địa điểm trồng chè trên địa bàn xã Yên Bài. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4, Hà Nội ước đón 3,09 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 780.000 lượt, tăng 6,9%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 12,65 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Thủ đô đã đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt trên 50,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8%.



Kết quả này cho thấy tín hiệu tích cực của ngành du lịch Hà Nội trong quá trình phục hồi, đồng thời tạo nền tảng để thành phố triển khai các giải pháp mang tính đột phá, hướng tới mục tiêu thu hút hơn 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Đoàn khảo sát của Sở Du lịch Hà Nội tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm OCOP. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam Cùng với sự gia tăng về lượng khách, hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng. Hiện toàn thành phố có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó có 66 khách sạn và khu căn hộ đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao. Công suất sử dụng phòng trung bình trong tháng 4 đạt gần 70%, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 61 cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm và vui chơi giải trí đạt chuẩn đang hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách. Hoạt động lữ hành tiếp tục duy trì quy mô lớn, với gần 2.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng gần chục nghìn hướng dẫn viên. Điều này phản ánh năng lực phục vụ ngày càng được củng cố, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường du lịch. Trong tháng 4, công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được đẩy mạnh với việc triển khai nhiều kế hoạch, đề án quan trọng, trong đó có đề án phát triển du lịch với các giải pháp đột phá nhằm thu hút khách quốc tế. Đồng thời, các chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn cũng đang được triển khai tại nhiều địa phương. Sở Du lịch Hà Nội khảo sát không gian sinh thái, tìm kiếm ý tưởng xây dựng tour tuyến mới. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam Thành phố tăng cường khảo sát, kết nối điểm đến, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mới gắn với làng nghề và trải nghiệm văn hóa. Hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ. Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026, gian hàng của Hà Nội với chủ đề “Du lịch xanh - Sống động từng khoảnh khắc” đã thu hút khoảng 90.000 lượt khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Hà Nội cũng tích cực mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các diễn đàn, hội nghị du lịch nhằm tìm kiếm thị trường mới và nâng cao vị thế điểm đến. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hướng dẫn viên và cán bộ quản lý di tích được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc xây dựng tiêu chí đánh giá chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh cũng đang được triển khai. Sở Du lịch thành phố đang triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh và an toàn trong các dịp cao điểm, đặc biệt là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5. Trong tháng 5/2026, ngành du lịch Thủ đô sẽ tập trung hoàn thiện các đề án phát triển, xây dựng kế hoạch xúc tiến giai đoạn 2027–2030, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thành phố cũng sẽ tiến hành khảo sát để đề xuất công nhận thêm các khu du lịch quốc gia như Ba Vì, Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm cùng vùng phụ cận, cũng như khu phố cổ Hà Nội. Bài và ảnh: Việt Cường