U23 Việt Nam viết tiếp lịch sử ở vòng chung kết U23 Châu Á

Thắng bằng bản lĩnh và sự đa dạn Ngay từ trước giờ bóng lăn, U23 UAE đã được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam nhờ nền tảng thể hình, thể lực và tốc độ. Trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, đại diện Tây Á cho thấy họ kiểm soát tốt phần lớn các pha tranh chấp tay đôi, đặc biệt là trong những tình huống không chiến. Cách tiếp cận trận đấu của U23 UAE rất rõ ràng: phòng ngự thận trọng, tổ chức đội hình chặt chẽ, sau đó tận dụng bóng dài và các pha treo bóng từ hai biên để nhanh chóng tiếp cận khung thành thủ môn Trung Kiên. Thực tế, lối chơi ấy đã phát huy hiệu quả. Cả hai bàn thắng của U23 UAE đều đến từ các tình huống bóng bổng, nơi họ tận dụng tối đa lợi thế chiều cao và sức bật để đánh bại hàng thủ U23 Việt Nam. Trong nhiều thời điểm, các hậu vệ áo đỏ gặp không ít khó khăn trước những pha tạt bóng liên tục và áp lực không chiến dồn dập từ đối thủ. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của trận đấu nằm ở chỗ: khi U23 UAE phát huy tốt thế mạnh của mình, họ lại gặp phải một U23 Việt Nam cực kỳ tự tin, kỹ thuật và linh hoạt trong cách chơi. Các học trò của HLV Kim Sang-sik không hề co cụm phòng ngự hay tỏ ra e dè. Ngược lại, U23 Việt Nam sẵn sàng cầm bóng, tổ chức tấn công đa dạng, kết hợp hài hòa giữa bóng ngắn, bóng sệt trong không gian hẹp với những đường bóng dài, bóng bổng mang tính bất ngờ.

Chính sự tự tin ấy là thành quả của một quá trình tích lũy. Những chiến thắng liên tiếp tại SEA Games 2025 trước Philippines, Malaysia và Thái Lan, cùng chuỗi trận ấn tượng ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 trước Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia đã giúp U23 Việt Nam bước vào tứ kết với tâm thế của một đội bóng lớn. Trước các cầu thủ UAE cao to, mạnh mẽ hơn, các cầu thủ Việt Nam vẫn chủ động xử lý bóng, phối hợp nhanh và dám chơi bóng trong phạm vi hẹp - điều khiến hàng thủ đối phương nhiều thời điểm tỏ ra lúng túng.

Đình Bắc là sự khác biệt

Trong thế trận căng thẳng ấy, Nguyễn Đình Bắc một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là "át chủ bài" của HLV Kim Sang-sik. Được tung vào sân ở phút 35 thay Viktor Lê, tiền đạo mang áo số 7 gần như lập tức trở thành tâm điểm của mọi đợt tấn công.

Chỉ vài phút sau khi vào sân, Đình Bắc đã tạo dấu ấn rõ nét. Phút 39, anh nhận đường chuyền của Văn Khang, xử lý khéo léo trong vòng cấm dù bị hậu vệ UAE theo sát, rồi căng ngang chuẩn xác để Lê Phát băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Đó là pha bóng thể hiện trọn vẹn phẩm chất của Đình Bắc: kỹ thuật, sự tự tin và khả năng đưa ra quyết định đúng thời điểm.

Sang hiệp hai, khi U23 UAE vừa gỡ hòa và trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Đình Bắc lại lên tiếng đúng lúc. Phút 62, từ đường tạt bóng chất lượng của Minh Phúc, tiền đạo sinh năm 2004 chọn vị trí thông minh trong vòng cấm, bật nhảy và thực hiện cú đánh đầu ngược đầy cảm giác, đưa bóng đi vào góc xa khung thành UAE. Một bàn thắng đẹp, khó cản phá và mang giá trị tinh thần rất lớn.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn và kiến tạo, Đình Bắc còn liên tục tạo ra cơ hội cho các đồng đội như Anh Quân hay Thanh Nhàn. Dù chưa thể tận dụng thành công, nhưng mỗi lần Đình Bắc cầm bóng đều khiến hàng thủ UAE rơi vào trạng thái báo động. Việc lần lượt ghi bàn vào lưới Jordan, Saudi Arabia và UAE cho thấy anh đang thực sự trở thành "nỗi ám ảnh" của các đội bóng Tây Á tại VCK U23 châu Á 2026.

Từ SEA Games 2025 đến sân chơi châu lục, Đình Bắc đang nổi lên như biểu tượng cho thế hệ tiền đạo mới của bóng đá Việt Nam: tự tin, mạnh mẽ, không ngại va chạm và sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với những hậu vệ hàng đầu châu Á.

Khẳng định tầm vóc châu lục

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Trước đó, U23 Việt Nam đã trải qua 8 trận đối đầu với UAE mà không giành nổi một chiến thắng, chỉ hòa và thua. Nhưng tại Jeddah, "những chiến binh sao Vàng" đã phá bỏ dớp cũ bằng một màn trình diễn quả cảm và đầy bản lĩnh.

Trận đấu diễn ra như một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. U23 Việt Nam ba lần vươn lên dẫn trước, U23 UAE hai lần gỡ hòa. Sau 90 phút hòa 2-2, nhiều người lo ngại U23 Việt Nam sẽ hụt hơi ở hiệp phụ trước đối thủ vượt trội thể lực. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Phút 101, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Sau pha dứt điểm của Nhật Minh khiến hàng thủ UAE rối loạn, Minh Phúc băng vào dứt điểm cận thành, ghi "bàn thắng vàng" ấn định tỷ số 3-2. Bàn thắng ấy không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết, mà còn khẳng định nền tảng thể lực và ý chí chiến đấu tuyệt vời của toàn đội.

Chiến thắng này cũng giúp U23 Việt Nam nối dài mạch thắng lên con số 15 trận chính thức liên tiếp - kỷ lục trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam. Chuỗi trận ấy bắt đầu từ U23 Đông Nam Á 2025, kéo dài qua vòng loại U23 châu Á, SEA Games 33 và nay là VCK U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một tập thể không chỉ ổn định về chuyên môn, mà còn giàu bản lĩnh và khát khao chiến thắng.

Không chỉ người hâm mộ trong nước, cộng đồng bóng đá Đông Nam Á cũng dành nhiều lời ngợi khen cho U23 Việt Nam. Trên các diễn đàn khu vực, nhiều CĐV coi Việt Nam là "lá cờ đầu" của bóng đá ASEAN, niềm hy vọng chung khi đối đầu các đội bóng Tây Á và Trung Á.

Phía trước U23 Việt Nam là vòng bán kết, nơi họ sẽ chạm trán U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc. Dù đối thủ là ai, hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 đã khẳng định một điều: U23 Việt Nam không còn là hiện tượng nhất thời, mà đang từng bước trở thành một thế lực thực sự ở đấu trường trẻ châu lục.